Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu, bir lastik botun da motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 lastik bot ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 57 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve botu tarafından tespit edilerek durdurulan 2 lastik bottaki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.