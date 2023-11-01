Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da Yunanistan tarafından geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 93 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Datça açıklarında can salları içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 50 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğle saatlerinde ise içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun arıza yapması sonrası düzensiz göçmenler yardım çağrısında bulundu. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botu can salları içindeki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil güvenlik kipleri tarafından kurtarılan toplam 93 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA