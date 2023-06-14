Mısır'da Kamyon-Minibüs Kaza: 15 Ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki çöl yolunda bir kamyonun minibüsle çarpışması sonucu en az 15 kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Yerel basında yer alan haberlere göre kaza Salı günü meydana geldi. Başsavcı, otoyol üzerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi talimatı vererek kazanın nedenine ilişkin ön soruşturma başlattı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki çöl yolunda bir kamyonun bir minibüsle çarpıştığı kaza mahalli, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

KAHİRE, 14 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki çöl yolunda bir kamyonun minibüsle çarpışması sonucu en az 15 kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre kaza Salı günü meydana geldi. Başsavcı, otoyol üzerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi talimatı vererek kazanın nedenine ilişkin ön soruşturma başlattı.

Ölenlerin çoğunun minibüsteki yolculardan oluştuğunu söyleyen görgü tanıkları, minibüsün hızından ötürü kazanın meydana geldiğini söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki çöl yolunda bir kamyonun bir minibüsle çarpıştığı kaza mahalli, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Mısır'da trafik kazaları sık sık yaşanırken, her yıl binlerce kişinin hayatına mal oluyor. Ülkedeki kazaların çoğu aşırı hız, yolların bakımsızlığı ve trafik kuralları ihlalinden kaynaklanıyor.

Mısır son birkaç yıldır trafik kazalarını azaltmak için yeni yollar ve köprüler inşa ediyor ve aynı zamanda eski yolları onararak yol ağını modernleştiriyor.