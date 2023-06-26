Mısır'da çöken 13 katlı bir binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden haber alınamıyor. Binanın çökme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

- Mısır'da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp

İSKENDERİYE - Mısır'da çöken 13 katlı bir binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden haber alınamıyor.

Mısır'ın İskenderiye kentinin Sidi Bishr semtinde çöken 13 katlı bir binada bilanço netleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Hossam Abdel Ghaffar yaptığı açıklamada, binanın enkazından Sudan vatandaşı olan 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktararak, yaralı sayısının 8'e yükseldiğini ifade etti. Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Binanın çöktüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.