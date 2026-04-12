Macaristan seçimleri: İlk beş saatte rekor katılım

Macaristan halkı, Başbakan Viktor Orbán'ın 16 yıl sonra iktidarına son verebilecek seçimde oy kullanıyor.

Oy verme işleminin başladığı ilk beş saatte, tüm seçmenin %37,98'i rekor şekilde sandığa gitti.

Bu dört yıl öncesine göre 12 puanlık çarpıcı bir artış anlamına geliyor.

Bu seçimin sonuçları, Avrupa'nın geri kalanı, ABD ve Rusya için de önemli sonuçlar doğurabilir.

Seçime doğru anketler iktidardaki Fidesz partisinden ayrıldıktan sonra Tisza partisini kuran farklı şekilde önde gösteriyordu.

45 yaşındaki Péter Magyar, Budapeşte'de oy kullandıktan sonra, kazanması halinde Macaristan'ın AB ve NATO'daki konumunu güçlendireceğini ve yolsuzlukla mücadele edeceğini söyledi.

Viktor Orbán ise oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, "Kazanmak için buradayım" dedi. Rakibini hafife alıp almadığı sorusuna "Kimseyi hafife almıyorum" cevabını verdi.

Oy verme işlemi Türkiye saati ile 20:00'ye kadar devam edecek ve ilk sonuçlar akşam saatlerinde gelmeye başlayacak.

Orban ve Magyar'dan son mesajlar

Orbán, seçim günü öncesinde gerilimi bir kademe daha artırarak muhalefetin "iktidarı ele geçirmek için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini" iddia etmişti.

Magyar ise karşılık olarak seçmene, "Fidesz baskısına ve şantajına" boyun eğmemeleri çağrısında bulundu.

Peter Magyar ve Tisza partisi "rejim değişikliği", Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve Rusya ile yakın ilişkilerin sona erdirilmesi sözünü seçmene veriyor.

Ülkenin ikinci büyük şehri Debrecen'deki son mitingine Magyar, Budapeşte'de miting yapan Orbán'dan çok daha büyük bir kalabalığa seslendi.

Seçimden bir gün önce destekçilerine hitap eden Viktor Orban ise zaferin hâlâ ulaşılabilir olduğunu savundu. Avrupa Birliği yönetimi ve Ukrayna'yı hedef alan seçim kampanyası başlıklarına sadık kaldı.

Washington, Macaristan seçimlerinde açık şekilde Orban'ı desteklemeyi son ana kadar sürdürdü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance seçime doğru son hafta Budapeşte'ye gitti ve Orban'a destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da, sosyal medya hesabından Macar halkına seslendi ve "gerçek dostu" için oy kullanmaya çağırdı.

Orban peş peşe dört kez seçim kazanarak bir kazanan olduğunu kanıtladı. Ancak Macaristan'ın en güvenilir üç anket şirketi de Magyar'ın Tisza partisinin "büyük bir farkla" önde olduğunu gösteriyor.

Peter Magyar mitinglerinde seçmene seslenirken, anayasal değişiklik için gerekli üçte ikilik süper çoğunluğa ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yargının bağımsızlığı, medya sahipliği ve diğer birçok alanda değişiklik için buna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Magyar seçime doğru bilinçli olarak diğer partilerle ittifak kurmadı.

Orban'ın partisi Fidesz'in güçlü olduğu seçim bölgelerinde, kendi partisinin ismiyle "Tisza Adaları" ifadesiyle partisini sıfırdan kurdu.

Çoğu zaman küçük aktivist gruplardan oluşan bu adalar, ulusal bir hareketin köklerini ve seçim kampanyasının omurgasını oluşturdu.

Adayları da kariyer siyasetçilerinden seçilmedi. Macaristan'daki sağlık ve eğitim sorunlarını bilen cerrah, öğretmen ve iş insanları aday gösterildi.