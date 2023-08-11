Lübnan'da çatışmada ölen Hristiyan için cenaze töreni düzenlendi

Lübnan'ın Kahale beldesinde Hizbullah milisleri ile çıkan çatışmada hayatını kaybeden Hristiyan Fadi Beccani için cenaze töreni düzenlendi. Törene Lübnan'daki Hristiyan siyasi partilerin temsilcileri, bölge halkı ve Beccani'nin yakınları katıldı. Beccani'nin naaşı Kahale beldesindeki mezarlıkta defnedildi.

CEBEL Lübnan'ın Kahale beldesinde 9 Ağustos'ta Hizbullah milisleri ile çıkan çatışmada ölen Hristiyan Fadi Beccani için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni, çatışmanın yaşandığı Cebel Lübnan vilayetinin Kahale beldesinde yer alan Antoine Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Beyrut-Şam ana yolu üzerindeki Antoine Kilisesi önünde toplanan silahlı bazı kişiler, uzun süre havaya ateş açtı.

Kilisedeki cenaze törenine Lübnan'daki Hristiyan siyasi partilerin temsilcileri, bölge halkı ve Beccani'nin yakınları katıldı.

Törenin ardından Beccani'nin naaşı, Kahale beldesindeki mezarlıkta defnedildi.

Çatışmada hayatını kaybeden iki kişiden biri olan Hizbullah üyesi Ahmed Ali Kassas için de dün Beyrut'un Dahiyye bölgesinde cenaze töreni düzenlenmişti.

Kahale'deki çatışma

Hizbullah, 9 Ağustos'ta, yaptığı açıklamada, kendisine ait bir kamyonun ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinden başkent Beyrut'a giderken Kahale bölgesinde kaza sonucu devrildiğini bildirmişti.

Hizbullah'ın ezeli rakibi Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi'nin etkin olduğu Kahale bölgesi sakinleri kamyona ve yüküne el koymak istemiş, bunun üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, Hizbullah üyesi Ahmed Ali Kassas ile Kahale sakini Fadi Beccani hayatını kaybetmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahale bölgesindeki olayı Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Lübnan ordusu da devrilen Hizbullah'a ait kamyonun "mühimmat" yüklü olduğunu açıklamıştı.