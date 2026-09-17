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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkileri ve İsrail saldırılarının sonlandırılmasına yönelik çabaları ele aldı.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkileri ve İsrail saldırılarının sonlandırılmasına yönelik çabaları ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede, Lübnan-ABD-İsrail müzakereleri ve 'Çerçeve Anlaşması' kapsamında İsrail saldırılarına son verilmesine yönelik yürütülen çabaların değerlendirildiği bildirildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Avn, Fransa'nın Lübnan'a sağladığı destek, ülke durumunu yakından takibi ile devlet otoritesi, egemenliği ve resmi kurumlarının güçlendirilmesine yönelik katkıları dolayısıyla mevkidaşı Macron'a teşekkür etti. Avn ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin dolmasının ardından başlayacak döneme ilişkin Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından başlatılan ortak girişimi takdirle karşıladığını kaydetti.

Görüşmede temasların sürdürülmesi, başta ekonomi ve enerji alanları olmak üzere çeşitli kulvarlarda iş birliğinin geliştirilmesi ve Lübnan deniz bloklarında petrol ile doğal gaz arama çalışmalarının yeniden başlatılması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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