Kudüs'te Siren Sesleriyle İsrailli Milletvekilleri Sığınağa İndi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların 10. gününde, Kudüs'te yükselen siren sesleriyle birlikte İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli Knesset'teki oturuma ara vererek sığınağa indi. Oturum, yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

Kudüs'te yükselen siren seslerinin ardından Knesset'teki (İsrail meclisi) oturuma ara verilirken, İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa indi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10'uncu gününde devam ederken, Gazze Şeridi'nden atılan roketler Kudüs'te paniğe neden oldu. Kudüs'te yükselen siren seslerinin ardından Knesset'teki (İsrail meclisi) açılış oturumuna ara verilirken, İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa indi. Yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından oturuma kaldığı yerden devam edildi. - KUDÜS