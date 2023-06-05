Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Hakan Fidan'ı tebrik etti

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti. Kulubayev, Fidan'ı içtenlikle tebrik ederek, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklık, dostluk ve karşılıklı destek ruhu içinde daha da geliştirilmesi için her zaman hazır olduklarını belirtti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

???????Kulubayev, yayımladığı mesajda, Fidan'ı içtenlikle tebrik ederek, "Sayın Hakan Fidan Bey, bu vesileyle sizlere yeni hizmetinizde sağlık, başarı ve kardeş Türk milletine barış ve esenlikler dilerim." ifadesini kullandı.

"Kusursuz profesyonelliğiniz ve ülkenize özverili hizmetiniz sayesinde, Türkiye Yüzyılı Projesinin uygulanmasına ve Türkiye'nin yeni diplomatik başarılara imza atmanıza büyük katkı sağlayacağınıza eminim." diyen Kulubayev, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklık, dostluk ve karşılıklı destek ruhu içinde daha da geliştirilmesi için her zaman hazır olduklarını belirtti.

Fidan'ı resmi ziyaret için Kırgızistan'a davet eden Bakan Kulubayev, ziyaret sırasında tüm işbirliği alanlarını değerlendirme ve Kırgızistan-Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun düzenli bir toplantısını yapma fırsatı bulacaklarını kaydetti.