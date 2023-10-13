Kırgızistan'da KGAÖ Barış Gücü Kuvvetleri ortak tatbikatı sona erdi

Kırgızistan'da düzenlenen KGAÖ Barış Gücü Kuvvetleri ortak tatbikatı olan 'Sarsılmaz Kardeşlik-2023' sona erdi. Tatbikatta çatışma sonrası yerleşim biriminde kontrol, insani yardım ve rehine kurtarma eğitimi verildi.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Kuvvetlerinin "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" ortak tatbikatı sona erdi.

Ülkenin kuzeyindeki Issık Göl kıyı şehri olan Balıkçı'daki "Edelweys" poligonunda, KGAÖ'nün, "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" adlı ortak tatbikatı 9-13 Ekim tarihlerinde düzenlendi.

Kırgızistan Savunma Bakanı Korgeneral Baktıbek Bekbolotov, tatbikatın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, tatbikata katılan tüm Barış Gücü Kuvvetlerine yüksek askeri beceri, profesyonellik ve çalışkanlıklarından dolayı teşekkür etti.

KGAÖ Barış Gücü Kuvvetlerine ödüllerin dağıtıldığı kapanış töreni, Barış Gücü Kuvvetlerinin geçit töreniyle son buldu.

Tatbikatta, çatışma sonrası yerleşim biriminde durumu kontrol altına alma, insani yardım sağlama ve rehine kurtarma eğitimi verildi.

Tatbikata, Ermenistan dışında Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Rusya Federasyonu'ndan yaklaşık 1500 askeri personel ve 200'den fazla zırhlı araç ve teçhizat, tanklar, helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile savaş botları katıldı.