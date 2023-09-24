Karabağ'da Kaçak Firma Deposunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Karabağ bölgesindeki Kelbecer şehrinde kaçak faaliyet gösteren bir firmanın deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinde kaçak faaliyet gösteren bir firmanın deposunda silah ve mühimmat bulunduğu bildirildi.

Karabağ bölgesindeki Kelbecer şehrinde kaçak faaliyet gösteren bir firmanın deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçı gruplar ateşkes kararı sonrasında silahlarını teslim ederken, bölgede tarama faaliyetleri sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinde kaçak faaliyet gösteren bir firmanın deposunda silah ve mühimmat bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, uzun yıllar Kelbecer'de "Demirli" bakır-molibden madeninde kaçak faaliyetlerde bulunan şirkete ait binaların askeri amaçlı kullanıldığı belirlendi. Açıklamada, bölgede yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu firmanın tesislerindeki depoda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği aktarıldı. - BAKÜ