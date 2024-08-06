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Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu

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Kaliforniya'da bir golf sahasına uçak düştü. Golfçü Justin Owens, uçağın ona doğru yaklaştığı anı son anda fark ederek hayatta kaldı. Uçak, golf sahasının üzerinden kayarak yakındaki bir dükkanın duvarına çarptı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta yalnızca pilotun bulunduğunu ve pilotun motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığını belirtti. Pilot, kazadan neredeyse yara almadan kurtuldu. Olayın görüntüleri, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Kaliforniya'daki bir golf sahasında korkunç bir olay yaşandı. Bir uçak, golf sahasına düştü. O sırada golf oynamakta olan bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

Olayın görüntülerinde, golfçü Justin Owens'ın Sacramento'daki antrenman sahasında vuruş yapmaya hazırlandığı sırada, bir uçağın ona doğru yaklaştığı görülüyor. Justin son anda uçağı fark edip yana atlayarak kıl payı kurtuldu. Uçak, yeşil sahanın üzerinden kayarak yakındaki pro shop'un duvarına çarptı.

Mavi-beyaz renkli küçük bir Piper PA28 tipi uçak olan araç, çarpmanın etkisiyle dumanlar çıkarıyordu. Uçağın kanadı hasar görmüştü ama genel olarak büyük bir parçalanma yaşanmamıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta yalnızca pilotun bulunduğunu açıkladı. Pilot, 120 metre yükseklikte motor arızası yaşayınca zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştı. Kalktığı Sacramento McClellan Havalimanı'na dönemeyince golf sahasına inmeye karar verdi.

İtfaiye sözcüsü Justin Sylvia, pilotun kazadan neredeyse yara almadan kurtulduğunu belirtti. Uçak önce fairway'e indi, sonra putting green'in üzerinden kayarak geçti ve binaya hafifçe çarptı.

Olay Pazar öğleden sonra saat 13:00 civarında gerçekleşti. Kaza anının ve sonrasının görüntüleri, olayın ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor.

Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu

Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu

Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu

Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu

Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (1)

1gerceklerinsesi:

Abi adam şanslı olmasa Kaliforniyada golfçü olmaz zaten

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