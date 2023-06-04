Japonya ve Avustralya savunma teknolojisi alanında işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

Japonya ve Avustralya savunma bakanları, iki ülke arasında savunma teknolojisi alanında işbirliğinin artırılması için mutabakat zaptına imza attı. Çin'in bölgesel askeri nüfuzunu artırdığı Hint-Pasifik bölgesinde, Japonya, savunma işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.