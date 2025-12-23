İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti güvenlik işbirliğini derinleştiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i ağırladı.

Üç lider, güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme kararı aldıklarını duyurdu.

Liderler, deniz güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, deniz yollarını ve kritik altyapıyı ortaya çıkan tehditlere karşı korumak için işbirliğini artırma sözü verdi.

2026'da faaliyete başlaması planlanan Kıbrıs'taki Denizcilik Siber Güvenlik Merkezi'nin önemine dikkat çeken liderler, "terörizmin finansmanının ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar" da dahil olmak üzere, "terörle mücadeleye bağlılıklarını" sürdürdüklerini vurguladı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Netanyahu, "Bu üç ülkenin liderlerinin 10. toplantısı. Bence bu toplantı, sonuç doğurma açısından en önemli olanı" dedi.

Liderler, yıllık zirveler düzenleme ve çeşitli bakanlıkların çalışma düzeyinde üçlü toplantıları yoğunlaştırmaları konusunda anlaştı.

Reuters ajansının haberine göre Netanyahu, Kudüs'teki görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, üç ülkenin Hindistan'ı Orta Doğu üzerinden deniz ve demiryoluyla Avrupa'ya bağlama girişimini ilerletmeyi amaçladığını söyledi.

Hristodulidis, ortak basın toplantısında projeleri "Avrupa'yı Orta Doğu ve ötesiyle bağlayan bir güneydoğu geçidi" olarak tanımladı.

Miçotakis ise Yunanistan'ın sıvılaştırılmış doğal gaz için bir geçit olduğunu ve Güneydoğu Avrupa'da yeni bir enerji merkezine dönüştüğünü söyledi.

Miçotakis, bağlantı projelerinin üç ülke için de öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, elektrik şebekelerini Avrupa ve Arap Yarımadası ile entegre etmeye yöneik bir denizaltı elektrik kablosu projesini ilerletmeyi de hedefliyor.

İsrail Enerji Bakanı Cohen: 'Bölgesel istikrarı bozmaya çalışan ülkeler var'

Liderlerin ortak basın toplantısının ardından Reuters'a konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, üçlü toplantının "bölgede istikrarı bozmaya çalışan ülkeler" varken gerçekleşmesi nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Cohen bu noktada herhangi bir ülkenin adını vermedi.

Reıuters ajansı ise haberinde, Doğu Akdeniz'in komşu ülkeleri İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, Türkiye'nin bölgedeki etkisine yönelik ortak endişeler nedeniyle son 10 yılda daha da güçlendiği yorumunu yaptı.

İsrail ve Yunanistan basınında daha önce, üç ülkenin Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı caydırıcılık sağlamak ve kritik altyapıyı korumak amacıyla yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşan ortak bir hızlı müdahale gücü oluşturmayı planladığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı söz konusu haberlerin ve iddiaların "abartılı" olduğunu açıklamıştı.