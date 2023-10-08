İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'deki El Emin Muhammed Camii Yıkıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda Han Yunus'taki El Emin Muhammed Camii yıkıldı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, uluslararası topluma sivillerin ve ibadet yerlerinin korunması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda, Gazze'de bulunan El Emin Muhammed Camii yıkıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'na 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık veren İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Han Yunus'taki El Emin Muhammed Camii yıkıldı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası topluma, sivillerin ve ibadet yerlerinin korunması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. - GAZZE