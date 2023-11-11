İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için Adana'da gökyüzüne balon bırakıldı

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Adana'da düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı. Katılımcılar, İsrail'i protesto etti ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına Adana'da gökyüzüne balon bırakıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Seyhan ilçesindeki 5 Ocak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, slogan atarak ve ellerinde taşıdıkları dövizlerle İsrail'i protesto etti.

Kur'an tilavetinin ardından katılımcılar saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Çocuklar da yaşamını yitiren bebekleri temsilen ellerinde taşıdıkları oyuncak bebeklerle besteledikleri ninniyi söyledi ve şiir okudu.

Etkinlikte basın açıklaması yapan 12 yaşındaki Kübra Yerlikaya, yıllardır artarak devam eden zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Gazze'deki Filistinlilerin susuz ve elektriksiz geçirdiği günlerde üstlerine sürekli tonlarca bomba yağdığını belirten Yerlikaya, daha ismi bile konulmadan mezarı olan çocuklar için susmayacaklarını dile getirdi.

Yerlikaya, Adanalı çocuklar olarak yaşanan zulme karşı sessiz kalmamak, tepkilerini göstermek ve büyüklerine seslenmek için toplandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zulme karşı Filistinli çocukların yanında olalım. Bu zalim işgalcilerin çikolata, şeker ve cipslerini almayalım. Filistinli çocukların üzerine yağan bombaların parasını biz vermeyelim. Siz büyüklerim bu zulme karşı sessiz kalmayın. Bizler çocuklar olarak burada toplandık ve tepkilerimizi gösteriyoruz. Sizler büyüklerimiz olarak somut adımlar atın. Yalnızca kınamak ve slogan atmakla yetinmeyin."

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı Salih Demir konuşmasında, anneler ve çocuklarının ölmemesi, bebeklerin annelerinin kucağında büyümesi temasıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Filistinlilerin de Müslümanlardan dünya kamuoyunda bir farkındalık oluşturmasını beklediğini bildiren Demir, "Filistin'i, Gazze'yi, dirilişi ve direnişi hep canlı tutmalıyız. Dualarımızla boykotlarımızla farkındalık etkinliklerimizle Allah'ın izniyle çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra çocuklar, Filistin bayrağındaki renkleri taşıyan balonları, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına gökyüzüne bıraktı.