BM'nin açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'deki savaşının Lübnan, Mısır ve Ürdün'e ekonomik maliyeti bu yıl en az 10 milyar dolar olabilir, 230.000'den fazla insan yoksulluğa sürüklenebilir. Savaş, zaten mali baskılarla mücadele eden ülkelerin büyümesini ve ticaretini olumsuz etkiliyor. BM, krizin bölge ekonomisinde büyük bir etki yarattığını belirtiyor

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar komşu ülkelerin ekonomisine büyük bir darbe vurdu

BM , İsrail'in Gazze'deki savaşının Arap komşuları Lübnan, Mısır ve Ürdün'e ekonomik maliyeti bu yıl en az 10 milyar dolara yükselebileceğinive 230.000'den fazla insanın yoksulluğa sürüklenebileceğini söyledi.

Savaş, üç Arap ülkesinin mali baskılar, yavaş büyüme ve yüksek işsizlikle mücadele ettiği bir dönemde geldi ve çok ihtiyaç duyulan yatırımların aksamasına ve ticareti de vurdu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yaptırılan araştırmada, savaşın üç ülkeye maliyetinin 10,3 milyar dolar seviyesine ulaştı ve altı ay daha sürmesi halinde iki katına çıkabileceği belirtildi.

Araştırmayı yürüten BM genel sekreter yardımcısı ve UNDP'nin Arap Devletleri Bölgesel Bürosu (RBAS) Direktörü Abdallah Al Dardari, Reuters'e "Bu çok büyük bir etki" dedi.

"Kriz, zaten kırılgan olan bölge ekonomisinde bomba etkisi yarattı.... Ne olabileceğine ve işlerin nereye gideceğine dair hiçbir bilgimiz yok" dedi.