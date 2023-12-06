İsrail, Hamas saldırısını önceden bilen yatırımcıları soruşturuyor

İsrail, bazı yatırımcıların Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını 7 Ekim'den önce biliyor olabileceği yönündeki iddiaları soruşturduğunu açıkladı.

Akademik bir çalışma, İsrail menkul kıymetlerinin fiyatının düşeceğini öngören yatırımcıların büyük meblağlar kazanmış olabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar, saldırıların öncesinde ciddi açığa satışlar buldu.

New York ve Columbia üniversitelerinden araştırmacılar Robert Jackson Jr ve Joshua Mitts, saldırıya giden süreçte ciddi oranda 'açığa satış' işlemi yapılmış olabileceğini ortaya koydu.

Açığa satış, yatırımcıların fiyatının düşeceğini düşündükleri hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlardan para kazanmaya çalışması anlamına geliyor.

Açığa satış işlemleri, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder.

Böylece yatırımcı, yüksek fiyattan satıp, daha sonra düşük fiyattan alır ve alıcıya teslim eder, arada gerçekleşen fiyat farkından kâra geçer.

Jackson Jr ve Mitts, "Saldırıdan günler önce yatırımcılar meydana gelecek olayları tahmin etmiş gibi görünüyordu" diyor.

Araştırmacılara göre, açığa satışlar “2008 mali krizi, 2014 İsrail-Gazze savaşı ve Covid-19 salgını gibi pek çok kriz döneminde” olduğundan fazlaydı.

Araştırmacılar, Tel Aviv Borsası'nda İsrail şirketlerinin hisselerini satmak isteyen yatırımcılarda çarpıcı bir artış tespit ettiklerini söyledi.

Ayrıca, İsrail hisselerindeki hareketleri takip eden ve Borsa Yatırım Fonu (ETF) olarak bilinen bir yatırımın satış faaliyetlerinde de ani bir artış olduğunu belirttiler.

ETF'ler, borsadan alınıp satılabilen bir menkul kıymetler sepetidir.

Tipik olarak FTSE 100 veya Dow Jones gibi endekslerdeki hareketleri takip ederek yatırımcıların bir dizi varlığı (bu durumda İsrail şirketlerini) satın almasına veya satmasına olanak tanırlar.

66 sayfalık raporda, ABD mali gözlemcisi Finans Sektörü Düzenleme Kurumu'ndan alınan verilere göre, MSCI İsrail Borsa Yatırım Fonu'ndaki açığa satış faaliyetinin 2 Ekim'de "aniden ve önemli ölçüde artış gösterdiği" belirtildi.

Buna yanıt olarak İsrail Menkul Kıymetler Kurumu, konunun “bilindiğini ve ilgili tüm taraflarca soruşturulduğunu” kaydetti.

Araştırmada, İsrail'in en büyük bankası Leumi'deki 4,43 milyon yeni hissenin 14 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında açığa satıldığı ve 3,2 milyar şekel (862 milyon dolar) kâr elde edildiği belirtiliyor.

Çalışmada, "Bulgularımız, yaklaşan saldırılar hakkında bilgi sahibi olan yatırımcıların bu trajik olaylardan kâr elde ettiğini gösteriyor” denildi.