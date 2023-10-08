İsrail'de Hamas tarafından rehin alınan İsrailliler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından rehin tutulan İsrailli sivil ve askerlerin sayısının belirsiz olduğunu açıkladı. Hamas ise rehinelerin sayısının onlarca tahmininden daha fazla olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "önemli sayıda" İsrailli sivil ve askerin Filistinli militan grup Hamas tarafından rehin tutulduğunu söyledi.

ABD'deki İsrail Büyükelçiliği'ne göre Hamas'ın kara, hava ve deniz saldırılarının ardından onlarca, belki de 100'e yakın kişi rehin alındı.

Ancak bu bilgi İsrail'deki yetkililer tarafından doğrulanmadı.

İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, bazı kişilerin hayatta olduğunu, bazılarının ise öldüğünün varsayıldığını söyledi.

Conricus, bunların arasında çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin de olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar şu ana kadar hayal bile edilemeyecek rakamlar. Bu, savaşın geleceğini şekillendirecek."

Hamas, rehin alınan İsraillilerin sayısının "onlarca" tahmininden "birkaç kat fazla" olduğunu ve bu kişilerin Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere götürüldüğünü söyledi.

Rehinelerin güvenliğinden Hamas'ın sorumlu olduğunu vurgulayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Onlara zarar verenlerden İsrail hesabını soracaktır" dedi.

İsraillilerin evlerinden kaçırıldığını gösterdiği iddia edilen videolar

İsraillilerin Hamas militanları tarafından kaçırıldığını gösterdiği iddia edilen çok sayıda video internette paylaşılıyor.

BBC tarafından doğrulanan bir videoda, İsrailli rehineleri taşıdığı iddia edilen bir kamyonun Gazze Şeridi'ndeki kalabalığın arasından geçtiği görülüyor.

Coğrafi konumu Gazze Şeridi olduğu anlaşılan bir başka fotoğrafta, çıplak ayaklı bir kadının, kanlı elleri arkadan bağlı bir şekilde bir kamyonun arkasından sürüklendiği görülüyor.

Açık hava partisinden kaçırıldığı iddia edilen çift

Bazı rehinelerin, İsrail'in güneyindeki Ofakim şehrinin bir banliyösü olan ve Gazze'den çok uzak olmayan Kibbutz Reim'deki bir açık hava partisinden kaçırıldığı söyleniyor.

İsrail medyasına konuşan görgü tanıkları, motosikletli saldırganların katılımcılara ateş etmeye başladığını ve birçok kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yayınlanan ancak BBC tarafından teyit edilemeyen videolarda, partiye katılan bir kadının iki adam tarafından kaçırılıp motosiklette tutulduğu görülüyor.

Görüntülerdeki kadının partnerinin erkek kardeşi Moshe Or, kadının Noa Argamani adında bir İsrailli olduğunu belirtti.

Kadının ve erkek kardeşinin birkaç militan tarafından tutulduğunu gösterdiği öne sürülen videoları görmeden önce Moshe Or, kadının kaybolduğunu yetkililere bildirmişti.

İsrailli yayın kuruluşu Channel 12'ye konuşan Or, "Videoda Noa'yı korkmuş ve ürkmüş halde gördüm. Aklından neler geçtiğini hayal bile edemiyorum. Motosiklet üzerinde panik içinde çığlık atıyor" ifadelerini kullandı.

Yine BBC tarafından doğrulanmayan ve daha sonra yayınlanan bir videoda, kadının Gazze'deki bir odada su içtiği anlaşılıyor.

İsrail şehirlerindeki rehine durumları

İsrail askeri güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışında, güneydeki iki bölgede rehin tutulan İsrailli sivilleri serbest bıraktığı bildirildi.

İsrail televizyon kanalları, Kibbutz Beeri'de bir yemekhanede tutulan rehinelerin 18 saat sonra kurtarıldığını bildirdi.

İsrail basınında çıkan haberlerde 50'ye yakın kişinin odada tutulduğu ileri sürüldü.

Reuters haber ajansına konuşan, adı Ella olan bir kadın, Kibbutz Beeri'de saatlerce bir bomba sığınağında barikat altında tutulduğunu söyledi.

Ella, "Çok fazla silah sesi duyabiliyoruz, bize teröristlerin yemekhanede olduğu söylendi" dedi ve devam etti:

"Ailemle bağlantımı kaybettim. Babamın kaçırıldığını biliyorum. Kimse bize ne olduğunu anlatmıyor. Annemin hayatta olup olmadığını bilmiyorum."

BBC tarafından doğrulanan bir videoda Beeri'de insanların militanlar tarafından ayakkabısız bir şekilde caddede yönlendirildiği gösteriliyor.

Bu kişilerin yemekhanede tutulanlarla aynı rehineler olup olmadığı bilinmiyor.

İsrail'in kamu yayıncısı Kan'ın haberine göre, Ofakim kentinin bir banliyösü olan Kibbutz Urim'de Cumartesi günü iki İsrailli, Hamas militanları tarafından bir evde saatlerce rehin alındıktan sonra kurtarıldı.

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, şehirde roket alarmlarının çalınmasının ardından silahlı kişiler şehre girerek bomba barınaklarına kaçan bölge sakinlerine ateş açtı.

Evlerinde kalan iki kişi dört militan tarafından rehin alındı. Militanlar daha sonra İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Kamu yayıncısı Kan, kurtarma operasyonu sırasında üç İsrail askerinin orta ve hafif derecede yaralandığını söyledi.