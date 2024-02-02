İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden'ın yaptırım kararına cevap verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran aşırılık yanlısı yerleşimciler için yaptırım uygulama kararına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan cevap geldi. Netanyahu "İsrail, yasaları çiğneyen tüm İsraillilere karşı her yerde harekete geçmektedir; bu nedenle istisnai tedbirler gereksizdir" dedi.

ABD Başkanı Biden, aşırılık yanlısı yerleşimciler de dahil olmak üzere Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik şiddet eylemlerini yöneten veya bu eylemlere katılanlara karşı ABD'nin yaptırım uygulamasına izin veren bir yürütme emri imzaladığını açıkladı. Biden, bu adımın hem Filistin hem de İsrail halkının güvenliği için atıldığına dikkat çekti. Yaptırım kapsamında 4 İsraillinin ABD'ye giriş izninin askıya alınması ve ABD'deki mal varlıklarına ulaşmalarının engellenmesi yer alıyor.

İSRAİL'DEN YAPTIRIMA CEVAP

İsrail Başbakanlığı'ndan Netanyahu adına yapılan açıklamada "Judea ve Samaria'da yaşayanların ezici çoğunluğu yasalara saygılı vatandaşlardır ve birçoğu şu anda İsrail'i savunmak için asker ve yedek asker olarak savaşmaktadır. İsrail, yasaları çiğneyen tüm İsraillilere karşı her yerde harekete geçmektedir; bu nedenle istisnai tedbirler gereksizdir" denildi.

"BU TEHDİTLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDİYORUZ"

Biden'ın aşırılıkçı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren yürütme emrinde, "Bu tür eylemler Batı Şeria, Gazze, İsrail ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturmakta ve ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenlik hedeflerini baltalamaktadır. Bu eylemlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum ve bu tehditle başa çıkmak için ulusal acil durum ilan ettim" ifadeleri yer aldı.