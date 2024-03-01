İsrail askerleri, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Oda 6 isimli karargahına ulaştı

Üst düzey güvenlik yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Yahya Sinvar, İsrail Savunma Güçleri'nin Filistin topraklarının derinliklerine doğru yaptığı manevra karşısında şaşırdı. IDF'nin istihbaratına göre Hamas lideri, askeri personel ve iletişim hatları ile uzun süreli konaklamalar için donatılmış "Oda 6" adı verilen yer altı müstahkem üssünden çatışmayı yürütmeyi planlıyordu.

Askeri kaynak, "Sinvar her duruma göre plan yapıp hareket ediyor ve etrafındakilere mutlaka güvenmiyor" dedi. "Hatalar yapacak ve bunu fark etmek için orada veya yakınlarda olmamız gerekiyor."

Artık bir yerden bir yere hareket ediyor ve eylemlerini buna göre planlıyor. "Onunla aramızdaki mesafe onun birçok hatası yüzünden kısalacak."

Sinvar'ın peşinde

Üst düzey bir güvenlik yetkilisine göre Yahya Sinvar, Gazze Şehri'ndeki yeraltı altyapısından geçerek, durumdaki gelişmelere göre sürekli yeraltına geçerek savaşı yürütmeyi planladı. Bu nedenle, yoğun örülmüş tünellerde uzun süre kalmaya odaklanarak tünelleri inşa etti ve IDF'nin Filistin topraklarının derinliklerine doğru manevra yapmaya başlamasıyla şaşırdı.

Kaynak ayrıca Sinvar'ın her seferinde şaşırdığını da sözlerine ekledi. Başka seçeneği kalmadığından faaliyet, komuta ve kontrol çabalarının odağını Han Yunis bölgesine kaydırmaya karar verdi ve onu stratejik tüneller kullanarak yer altında bir noktadan diğerine hareket etmeye itti.

"Oda 6", Sinvar'ın ulaştığı müstahkem merkezin adıdır. "Oda 6", diğer Hamas tünelleriyle karşılaştırıldığında çok derine kazılmış bir yeraltı merkezidir. Merkezde oturma odaları, güvenlik görevlileri, iletişim hatları ve IDF ile istihbarat güçlerini kandırmayı amaçlayan çeşitli açıklıklar bulunuyor.

Askeri kaynak, Sinvar'ın IDF'nin kendisine hızla yaklaştığını fark etmesiyle birlikte, aceleyle birçok yeri birbiri ardına terk etmeye karar verdiğini söyledi. Her durumda, arkasında para, belgeler ve orada olduğuna dair başka işaretler bıraktı.