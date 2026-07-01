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İran: Yaptırımlar kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz

İran: Yaptırımlar kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, petrol yaptırımlarının kaldırıldığını ve petrolü yüzde 20 daha pahalı sattıklarını açıkladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı ve Lübnan-İran-ABD ortak komitesi hakkında da bilgi verdi.

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz" dedi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Petrol yaptırımlarının kaldırıldığını söyleyen Kalibaf, "Petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz. Denizde ablukayı kaldırdığımız günden bugüne kadar 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik. Bu, 10-12 günden kısa bir sürede gerçekleşti. Yaklaşık elli küsur gün boyunca hiç petrol ihraç etmemiştik" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, İran'ın farklı ülkelerde toplam 24 milyar dolarlık varlığının bulunduğunu ve bunun 12 milyar dolarının, ihtiyaç duyulan malların satın alınması için Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılacağını aktardı. Hürmüz Boğazı ile ilgili de açıklama yapan Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'nın egemenliği İran ve Umman'a ait. Boğazdaki geçiş tertibatı İran'ın belirlediği düzenlemelere göredir. Fars Körfezi'nin kıyıdaş ülkeleriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. İran, hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından geri adım atmaz" diye konuştu.

'LÜBNAN-İRAN-ABD ARASINDA ORTAK KOMİTE KURULACAK'

Kalibaf, hem diyaloğa hem de mutabakat zaptına uyulmaz ise savaşa hazır olduklarını kaydederek, mutabakatın 5 maddesinin uygulanması amacıyla İsviçre'ye gittiklerini belirtti. Bu şartlar uygulanmazsa müzakerelere başlamayacaklarını vurgulayan Kalibaf, "İslamabad Mutabakatı ABD yenilgisinin belgesidir. Mutabakattan sonra Siyonist rejim Lübnan'a ağır bir saldırı başlattı ve anlaşmada sorun yaşanması için bazı yerleri işgal etmeye çalıştı. Bu durum bizim İsviçre'ye gitmemize neden oldu ve orada ateşkesi ele aldık. Bunun ardından Lübnan'a saldırılar öncekilere kıyasla oldukça azaldı. Lübnan-İran-ABD arasında ortak komite kurulacak ve büyükelçimiz o komitede yer alacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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