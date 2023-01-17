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İran'dan İngiltere'ye Prens Harry'li cevap

Dünya Haberleri

İran'dan İngiltere'ye Prens Harry'li cevap

İran Dışişleri Bakanlığı bugün, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Akbari'nin idamı konusundaki açıklamalarına cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı bugün, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Akbari'nin idamı konusundaki açıklamalarına cevap verdi. Bakanlık, Prens Harry'nin 25 Afganistanlıyı öldürmesine sessiz kalan İngiltere'nin 'insan hakları konusunda vaaz verecek durumu olmadığını' vurguladı.

İran makamlarınca Cumartesi günü 'casusluk' suçlamasıyla idam edilen eski İran Savunma Bakanı Yardımcısı Alireza Akbari'nin İngiliz-İran çifte vatandaş olması sebebiyle İngiltere hükümetinden sert açıklamalar yapılmış, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ise idamı kınayarak sessiz kalmayacaklarını belirtmişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani'nin Farsça tweet'i bugün, Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından İngilizce paylaşıldı. İlgili paylaşımda "İngiltere'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine karışması, İran istihbaratı ve yargısından kesin bir yanıt aldı. Kraliyet ailesinin bir üyesinin 25 masum insanın katledilmesini satranç taşlarının kaldırılması olarak görüp bu konuda hiçbir pişmanlık duymadığı İngiliz rejimi ve bu savaş suçunu görmezden gelenler, başkalarına insan hakları vaazı verecek durumda değiller" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Prens Harry England İran Dünya Haberler

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