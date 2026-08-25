İran Bakanı: ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı tamamen hazırız

(ANKARA) - İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Madanizadeh, ABD'nin Tahran'ı küresel ekonomiden izole etmeyi amaçlayan yeni yaptırım paketine karşı "tamamen hazır" olduklarını belirterek, Washington'ın İran'ın mali ve ticari kanallarını kesmeyi başaramayacağını söyledi.

ABD yönetiminin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracak yeni yaptırımları açıklamasının ardından İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Madanizadeh devlet televizyonuna konuştu.

Madanizadeh, İran hükümetinin ABD'nin yaptırımlarına karşı uzun süredir hazırlık yaptığını ve ülke ekonomisinin karşılaşabileceği farklı senaryolar için iki yıllık bir plan hazırlandığını söyledi. "Bu yaptırımlar bizim için yeni değil" diyen Madanizadeh, küresel mali sistemin Washington'ın İran'ın ekonomik ve ticari kanallarını tamamen kesebileceği bir yapıda olmadığını ifade etti.

ABD'nin geçmişte de benzer girişimlerde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu söyleyen Madanizadeh, "Bizim de kendi araçlarımız var ve bu oyunun kurallarını biliyoruz" ifadelerini kullandı. İranlı Bakan, yaptırımların son dönemde artan enflasyon, döviz baskısı ve ekonomik sıkıntıların halk üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu da kabul etti.

Madanizadeh, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelerin liderleriyle görüşerek İran'la ekonomik ilişkilerini kesmelerini isteyeceğine ilişkin açıklamalara da yanıt verdi. İran'ın ekonomik bağlantılarının "bir veya iki telefon görüşmesiyle" ortadan kaldırılamayacağını söyleyen Madanizadeh, hükümetin finansal işlemlerin veya ticaret yollarının kısıtlanması ihtimaline karşı alternatifler hazırladığını söyledi.

ABD: İRAN' I N ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yeni önlemleri İran'a karşı bugüne kadarki "en büyük mali saldırı" olarak nitelendirdi. Bessent, İran'ın dünya genelindeki finansal bağlantılarını hedef alacaklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı olmak üzere beş sektöre yönelik yeni kararlar alırken, yaklaşık 60 kişi, kuruluş ve gemiyi de yaptırım kapsamına aldı.

Bessent, Trump'ın dünya liderleriyle görüşerek Tahran'la ilişkilerini kesmeleri yönünde "özel taleplerde" bulunacağını söyledi. Bessent, "İran'ın önünde artık yalnızca iki açık yol var: tamamen küresel izolasyon ya da normale dönerek küresel ekonomiye yeniden katılma fırsatı" dedi.

Kaynak: ANKA