İran'da Hamas'a Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'a destek yürüyüşü düzenledi.

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi Filistin silahlı direniş örgütü Hamas'a destek vermek için sokaklara döküldü. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Muhsini Hüseyin Ejei olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve birçok askeri ve siyasi yetkilinin katıldığı yürüyüş için bir araya gelen kalabalık cuma namazının kılındığı İnkılap Meydanı'nda toplandı. Binlerce kişi "Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atarak yürüdü. Filistin bayraklarının dalgalandığı gösteride, " İsrail'i yer yüzünden sileceğiz", "Kahrolsun siyonist rejim" yazılı pankartlar İranlılar tarafından taşındı. İnkılap Meydanı'na kurulan stantlarda pişirilen yemekler " İsrail'in yok oluşu yakındır" sloganlarıyla yürüyüşe katılanlara ikram edildi. Kutlama havasının hakim olduğu gösteride bazı yardım kuruluşlarının açtığı stantlarda Filistinliler için para toplandı

"Şüphesiz Filistin halkı kalacak ve Siyonistler yok olup gideceklerdir"

Cuma hutbesinde konuşan Tahran Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik cinayetlerini sonlandırması gerektiğini belirterek, "Siyonist İsrail rejimi bu cinayetlerine devam ederse üzerine ağır bir darbe alacaktır. Filistinliler ise Allah'ın vaadine güvensinler, şüphesiz Filistin halkı kalacak ve Siyonistler yok olup gideceklerdir" dedi. Aksa Tufanı Operasyonu'nun Filistin direniş grupları tarafından gerçekleştirilmiş eşsiz bir operasyon olduğunu söyleyen Hatemi, "Artık bölgede tüm dengeler değişti. Dün taş atarak kendilerini savunan Filistinliler bugün insansız hava aracı kullanıyor, füze, roket atıyorlar ve İsraillileri esir alıyorlar. Filistin direnişinin bu eylemi onların kendilerini savunma hakkıdır. 70 yıldır öldürdükleri Filistinlilerin elleri bağlı oturmalarını m bekliyorlardı? Operasyon tamamen meşrudur ve bu operasyon nedeniyle onları ellerinden öpüyoruz" dedi.

"Bu Siyonist rejim 70 yıldır Filistinlileri öldürüyor"

Yürüyüşe katılan Zehra Haşimpur, "Bugün Filistin halkını desteklemek ve Siyonist rejimin cinayetlerine karşı olduğumuzu ilan etmek için buradayız. Bu Siyonist rejim 70 yıldır Filistinlileri öldürüyor ve cinayetler işliyor. Filistinli kadınları ve çocukları öldürüyor. Son birkaç gündür ise Filistinlilere yönelik daha ağır cinayetler işlemeye başladı. Ben bugün çocuklarım ile birlikte gelerek Filistinlilere yanlarında olduğumuz mesajını vermek istedim" dedi.

"Filistin toprakları Filistinlilere aittir"

İranlı genç Moein Zandi, "Biz mazlum Filistin halkı için buradayız. Filistin toprakları Filistinlilere aittir, ama İngiltere ve diğer ülkelerin komploları ile İsrail o toprakları işgal ederek Filistinlilerin haklarını gasp etti. Tüm dünyadaki Yahudileri Filistin topraklarına getirerek Filistinlilerin evlerine, arazilerine onları yerleştirdiler" dedi.

"Hepimiz İsrail'in yok olması için kefenleri giymeye hazırız"

İranlı Muhammed Nosrati, "İsrail en kısa zamanda yok olacak. İsrail'in yok olma zaferini de buraya gelerek İranlılar olarak kutlamak istiyoruz. İsrail'in yok olacağına inanıyoruz. Ülkemize yönelik tehditleri ise ciddiye almıyoruz. Bunlar içi boş tehditler. Aksine bu tehditler bizi daha da cesaretlendiriyor. Dini liderimiz emir verdiğinde hepimiz İsrail'in yok olması için kefenleri giymeye hazırız" şeklinde konuştu. - TAHRAN