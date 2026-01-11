Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sorunları çözmek için tüm çabamızı gösteriyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki huzursuzluğun terörist unsurlar tarafından tırmandırıldığını belirterek, göstericilerin itirazlarını önemsediklerini ve sorunları çözmek için yapısal adımlar attıklarını ifade etti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki gösterilere ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, İran düşmanlarının huzursuzluğu tırmandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu. Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir. Biz protestocuların sesini duyuyoruz ve onların sorunlarını çözmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz. Ailelerden rica ediyorum, çocuklarını bozgunculuk yapanlardan uzaklaştırsınlar" ifadelerini kullandı.

Göstericilerin itirazlarını görmezden gelmediklerini ve sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Pezeşkiyan, ekonomiyi iyileştirmek için bazı yapısal adımlar attıklarını söyledi. Pezeşkiyan, "Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek ve endişelerini gidermektir. Aynı zamanda kargaşa çıkaranların ülkeyi altüst etmesine izin vermemektir" dedi.

