İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

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Dünyayı tedirgin eden savaş 5. gününde devam ederken, İran'ın en köklü bankalarından biri olan Bank Sepah'a yönelik geniş çaplı siber saldırı gerçekleştirildi. Ülkedeki ATM sistemleri çökerken, Predatory Sparrow adlı hacker grubu tüm verileri sildiklerini iddia etti. İran Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama ise "her şey yolunda" mesajı verildi.

Savaş 5. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, İran bugün kritik bir saldırıyla sarsıldı. İran'ın en köklü finans kuruluşlarından biri olan ve İran ordusu ile Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Bank Sepah, büyük bir siber saldırının hedefi oldu.

"BANKANIN TÜM VERİLERİNİ YOK ETTİK"

Saldırıyı geçmişte İran'ın çelik tesisleri ve yakıt altyapısını da hedef alan Predatory Sparrow (Yırtıcı Serçe) adlı hacker grubu üstlendi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan grup, bankanın tüm verilerini yok ettiklerini belirtti. Bu açıklama, İran genelinde bankacılık sisteminde yaşanan geniş çaplı kesintilerle aynı zamana denk geldi.

ATM CİHAZLARI DEVRE DIŞI KALDI

Bank Sepah'a yönelik gerçekleştirilen büyük çaplı siber saldırının ardından, ülke çapındaki ATM cihazları devre dışı kaldı. İran International'a konuşan müşteriler, Bank Sepah'taki hesaplarına erişemediklerini, bazı şubelerin ise tamamen kapatıldığını söyledi.

MERKEZ BANKASI: SİSTEMLER DÜZGÜN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Bank Sepah'ın İran'da bin 800'den fazla şubesi bulunuyor. Bankanın ayrıca İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da da şubeleri var. Devlet ajansı IRNA'ya konuşan bir Merkez Bankası sözcüsü, "Tüm bankacılık sistemleri düzgün şekilde çalışıyor ve müşterilere hizmet veriyor" dedi.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Predatory Sparrow hacker grubu bankayı İran'ın nükleer ve füze programlarını finanse ettiği gerekçesiyle hedef aldıklarını açıkladı. Grup, Bank Sepah'ın uluslararası yaptırımları delmek ve askeri projeleri finanse etmek için kullanıldığını öne sürdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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