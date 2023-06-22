İngiltere'de Kaçakçılık Şüphesiyle Mısır Uyruklu Bir Kişi Gözaltına Alındı

NCA tarafından yapılan açıklamada, binlerce kişinin Akdeniz üzerinden Kuzey Afrika'dan İtalya'ya kaçakçılığını planladığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, 40 yaşında Mısır uyruklu bir kişi dün yerel saatle 15: 00 civarında başkent Londra'nın batısındaki Hounslow bölgesinde gözaltına alındı. Yasadışı göçü kolaylaştırma şüphesiyle sorgulanan kişinin, geçen yıl Kuzey Afrika'dan İtalya'ya yasadışı geçişlerle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya