İHH Sudan'a 15 Konteyner Yardım Malzemesi Gönderdi

İhh İnsani Yardım Vakfı, 15 Nisan'dan bu yana iç karışıklığın devam ettiği Sudan'a 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdi. Yardım çalışması kapsamında 200 bine yakın kişiye destek ulaştırılması hedefleniyor.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalar, 4 aydır devam ediyor. Çatışmalar sebebiyle ülkenin birçok bölgesinde gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 3 milyona yakın kişi yerlerinden edilmiş durumda. Yayınlanan son uluslararası raporlara göre, 46 milyon nüfuslu ülkede 25 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

SUDAN'IN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE DAĞITILACAK

Haziran ayında ülkeye yönelik "Rotamız Sudan Yükümüz İyilik" sloganıyla büyük kapsamlı bir acil yardım çalışması başlatan İhh, "Rotamız Sudan Yükümüz İyilik" çalışmanın ilk etabında gıda, hijyen ve battaniyeden oluşan 15 konteyner yardım malzemesini ülkeye gönderdi. Deniz yoluyla ülkeye gönderilen yardım malzemeleri, Port Sudan'a ulaştı. Yardımlar; Sudan'ın Kuzey, Güney, Orta, Doğu Darfur vilayetlerinde, Nil, Mavi Nil, Hartum, Cezire ve Kuzey eyaletlerinde dağıtılacak.

BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ

Yardımların dağıtım yapılması planlanan bölgelere sevkinden önce basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasına, Sudan Kültür-Haberleşme ve Medya Bakanı Garham ABD al Gadr, Sosyal İşler ve Kalkınma Bakan Vekili Cemal en-Nail, Acil Durum Komite Başkanı Tümgeneral Azhari Abas, İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, vakıf görevlileri, basın mensupları ve Sudanlılar katıldı.

Basın açıklamasını yapan Sudan Sosyal İşler ve Kalkınma Bakan Vekili Cemal en-Nail, yardım çalışması sebebiyle bağışçılara teşekkür etti. Nail, "Yardımların Sudan'ın 9 vilayetine gönderilmesi planlandı. Gelen yardımlar bölgedeki ihtiyaçlara göre belirlendi ve dağıtımlar eyalet yetkilileri ile İHH ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Yardımları en hızlı şekilde yerlerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.