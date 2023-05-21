Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Herson'da Mayın Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Herson'da Mayın Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Dünya Haberleri

Rusya'nın geri çekildiği, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson kentinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı piroteknisyenler, ülkenin güneyindeki Herson kentinde mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'nın geri çekildiği, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson kentinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı piroteknisyenler, ülkenin güneyindeki Herson kentinde mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanı Serhi Kruk, "Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nde piroteknikçi olarak çalışmak büyük bir sorumluluk, güç ve her gün yüzlerce düşman mühimmatını etkisiz hale getirme cesareti gerektiriyor" dedi.Servisten paylaşılan görüntüde, ekiplerin arazide yaptığı çalışmalar ve tespit edilen mayının imha edildiği anlar yer aldı.


Herson Seçim Sonuçları
Herson Yerel Seçim Sonuçları 2019
Herson Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Herson Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title