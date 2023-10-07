Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne komşu yerleşim yerinde bulunan İsrail askerini insansız hava aracı ile hedef aldı. İsrail'e ait askeri bir nokta da vuruldu.

- Hamas, İsrail askerini İHA ile vurdu

TEL AVİV - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne komşu yerleşim yerinde bulunan İsrail askerini insansız hava aracı ile hedef aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nu sürdürüyor. El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne komşu İsrail yerleşim yerlerinden askeri araçların arasında bulunan İsrail askerlerini hedef aldı. Yayınlanan videoda, insansız hava aracından bırakılan mühimmatla İsrail askerlerinin vurulduğu görüldü. Yaralanan asker, diğer asker tarafından sürüklenerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Başka bir videoda ise İsrail'e ait askeri bir noktanın vurulduğu görüldü.

Ayrıca Doğu Kudüs'te İsrail'e ait bir polis merkezinden alevler yükseldi.