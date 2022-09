Görüntü aylar sonra servis edildi! Macron, Ukrayna'nın işgalini Zelenski'nin açtığı bu telefonla öğrenmiş

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7'nci aya girilirken, Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işgali ilk öğrendiği ana ait görüntüleri paylaştı. Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde gergin halleri dikkatlerden kaçmazken, video da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TELEFONDA UKRAYNA'NIN DURUMUNU TARTIŞTILAR

İşgalin ilk günlerinde çekilen videoda iki lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'operasyon'u başlatmasının ardından Ukrayna'nın durumunu ve Rus birliklerin ülkedeki dağılımını tartışıyor.

MACRON'UN ENDİŞELİ İFADESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Macron, Zelenskiy'in aktardıkları üzerine çatışmaların Donbas'tan tüm Ukrayna'ya yayıldığını fark ederken, topyekün bir savaşın çıktığını fark ettiği anlarda endişeli ifadesi de görüntülere yansıdı. Videoda, Macron'un Zelenskiy'e, "Yani bu, Kiev'in her yerine özel kuvvetler gönderdikleri anlamına mı geliyor?" sorusu da yer aldı. Zelenskiy, bu soruya, "Evet, her yere…" yanıtını verdikten sonra, "Kiev'de, Odessa'da her yerde. Her yerde birlikleri var." diyor. Zelenskiy, Rus askerlerinin Donbas bölgesinin ötesine geçtiğini söylerken, "Bunu hayal edemedik – 2014'teki gibi değildi. Yani çok daha fazlası meydana geliyor." dedi.

"BU TAM BİR SAVAŞ"

Macron'un yüzü bir anda değişirken, "Bu çok açık. Bu tam bir savaş" dedi. Zelenskiy ise, "Evet, topyekün savaş" yanıtını verdi. Macron bu konuşmaların ardından şoke olmuş bir ifadeyle sadece 'tamam' diyebilirken, yüzündeki dehşet de kısa sürede gündem oldu.