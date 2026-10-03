G7, 100 milyon varillik petrol ve dizel rezervini dört ayda piyasaya sürecek

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(ANKARA) - G7 ülkeleri, enerji arzına ilişkin endişeler nedeniyle yükselen fiyatları hafifletmek amacıyla dört ay içinde 100 milyon varile kadar petrol ve dizel rezervini piyasaya sürme konusunda anlaştı. Karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerinin rezervlerini piyasaya sürmemesi halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

G7 ülkeleri, enerji arzına ilişkin endişeler nedeniyle yükselen fiyatları dengelemek amacıyla dört ay içinde 100 milyon varile kadar petrol ve dizel rezervini piyasaya sürme konusunda anlaştı. G7 liderlerinin ortak açıklamasına göre, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda gerçekleştirilecek rezerv salımı derhal başlayacak ve dört ay sürecek.

Ülkeler, enerji ve enerji ürünlerine yönelik aralarında ihracat kısıtlaması uygulanmaması konusunda da uzlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Avrupa ülkelerinin kendi stoklarından daha fazla dizeli piyasaya sürmemesi halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceğini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 liderleri toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koordineli adımın özellikle dizel olmak üzere petrol ürünlerinin fiyatlarını düşürmeyi amaçladığını söyledi. Macron, ihracat yasaklarına başvurulmaması konusunda ABD Başkanı'nın tutumunun "çok net" olduğunu savundu.

G7'nin açıklamasının ardından Trump da Beyaz Saray'da yaptığı son açıklamada, ihracat yasağının "aslında hiçbir zaman gerçekten masada olmadığını" söyledi ve "Avrupa'nın yaptığı harika bir şey" dedi.

İNGİLTERE'DE DİZEL REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Trump'ın tehdidinin ardından İngiltere'de dizelin ortalama litre fiyatı ilk kez 2 sterlini (yaklaşık 130 TL) aşarak, 200,01 peniye çıktı. İran savaşı nedeniyle bölgeden petrol ve rafine ürünlerin üretim ve taşınmasında yaşanan aksaklıkların yanı sıra Rus rafinerilerine yönelik Ukrayna saldırıları, küresel dizel arzı üzerindeki baskıyı artırıyor.

Piyasaya sürülecek 100 milyon varillik rezervin ham petrol ve dizelden oluşacağı belirtilirken, hangi ortak ülkelerin rezerv sağlayacağı ve stokların ne hızla piyasaya sürüleceği henüz netleşmedi.

Brent petrolün varil fiyatı, rezerv kararının ardından kısa süreliğine 100 doların altına geriledi ancak daha sonra yeniden yaklaşık 102 dolara yükseldi.

G7 liderleri ayrıca rafinerilerin aynı anda bakıma girmesini önlemek amacıyla bakım takvimlerinin koordine edilmesi ve kapasitesi bulunan ülkelerin özellikle dizel üretimini artırmasının teşvik edilmesi konusunda anlaştı.

Kaynak: ANKA