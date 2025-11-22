Haberler

G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Güncelleme:
G20 Zirvesi için Johannesburg'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsayıcı ve sürdürülebilir küresel ekonomi çağrısı yaptı. Konuşma sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "İngilizce çeviri yok" uyarısı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'nın bu uyarıya verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında 'İngilizce çeviri yok' uyarısında bulundu.
  • Türkiye'nin resmi kalkınma yardımları 2023'te 6,8 milyar dolardan 2024'te 7,4 milyar dolara yükseldi.
  • Dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaşırken, Türkiye'de bu oran yüzde 89 seviyesinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" oturumunda açıklamalarda bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN "ÇEVİRİ YOK" UYARISI

Erdoğan'ın konuşmasının başında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "İngilizce çeviri yok efendim" diyerek uyarıda bulunması dikkat çekti. Şimşek'in uyarısı sonrası Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın verdiği tepki de kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DİKKAT ÇEKEN EKONOMİ MESAJI

Konuşmasına devam eden Erdoğan, ekonomiyle ilgili mesajlar vererek, "Kimsenin geride bırakılmadığı, daha kapsayıcı küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın zirveden yaptığı konuşmadan satırbaşları;

"Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu her türlü koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 ylında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Bu yardımlarla hedeflenen mevzilere ulaşmak imkansızdır.

Karşı karşıya olduğumuz sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoruyken, kriz sonrası dönemde tablo köklü bir biçimde değişmiştir. 1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranında artarken 2008-2024 döneminde yüzde 3'lere gerilemiş küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır.

"ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Bugün küresel ticaretin, yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası iş birliğine yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek biçimde güçlendirilmesini ve bilhassa DTÖ'nün özel ve lehte muamele ilkesine bağlılığımızın teyit edilmesini mühim görüyorum. Bugün dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaşmış durumda. Türkiye'de ise bu oran yüzde 89 seviyesinde seyrediyor.

"KÜÇÜK GELİRLİ EKONOMİLER..."

Bu görece düşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor. Ancak ne yazık ki düşük gelirli ekonomilerin çoğu bu imkana sahip değil. Bu ülkeler sıkışmış durumdalar. BM'nin 2025 borç raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette. Düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz. Türkiye olarak Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi destekliyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı küresel bir ekonomi inşasında G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeyi tavsiye diyorum."

500

Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıosman kara:

Şu dünyada ingilizce bilmeyen başka bir devlet başkanı varmı acaba?

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme239
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Aydın:

gene mantarladı

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme96
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Komşu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olmaksözü güzel de uyguluyormuyoz ,ondan şüpheliyim. Emekliyim ve sürünüyorum. Etrafım toklarla dolu ama kapımı çalan yok. Ee hani açları kolluyorduk..

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

O eski Türkiye zamanında olan bir durumdu şimdi yeni Türkiye deyiz kazanlarca boş yemeklerin tencerelerin çöpe atıldığı bir dönemdeyiz

yanıt14
yanıt4
Haber YorumlarıEvvab:

aldığın maaşın yarısını bankadan kalanını elden alırken aklın neredeydi. patrona ses çıkartamayanlar şimdi açız diye ağlamasın

yanıt13
yanıt13
Haber Yorumlarıirfan071:

Her lider ingilizce bilmek zorunda mı,dua edin onuda bilseydi artk siz düşünün

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

evet diplomasi var ya hani bilecek

yanıt2
yanıt3
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
