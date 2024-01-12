Finlandiyalı Sanatçılar İsrail'in Eurovision'dan Men Edilmesini İstiyor

Finlandiyalı 1400'den fazla sanatçı, İsrail'in Eurovision 2024'den men edilmesi gerektiğini ifade ettikleri bir mektup imzaladı. Finli yarışmacı Jesse Markin, İsrail'in yarışmaya katılması halinde yarışmadan çekileceğini belirtti.

Finlandiya Yayın Şirketi (Yle), 7 - 11 Mayıs 2024'de İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek Eurovision ile ilgili olarak, Finlandiyalı 1400'den fazla sanatçının İsrail'in Gazze'deki savaş suçları iddiaları sebebiyle yarışmadan çekilmesi gerektiğini ifade ettikleri bir mektup imzaladıklarını açıkladı. Yle, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Finlandiya'yı temsil etmek için yarışan yedi sanatçıdan biri olan Finli rapçi Jesse Markin, İsrail'in katılmasına izin verilmesi halinde yarışmaya katılmayacağını belirtti.

Sanatçılar, Yle'nin İsrail'in yarışmadan men edilmesi konusunda desteklerini beklediklerini ifade etti. Yle ise, durumu yakından takip ettiklerini, Avrupa Yayın Servisi ve diğer ülkelerin kamu yayıncılarıyla görüştüklerini söyledi.

"SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN BİR ÜLKEYE İMAJLARINI DÜZELTMEK İÇİN HALKA AÇIK BİR SAHNE VERİLEMEZ"

Sanatçıların imzaladıkları mektupta, "Savaş suçları işleyen ve askeri işgali sürdüren bir ülkeye imajını parlatmak için müzik adına halka açık bir sahne verilmesi değerlerimize uygun değildir. Aynı zamanda diğer katılımcı ülkeler de İsrail'in müdahalesine destek veriyorlar" ifadeleri kullanıldı. Mektupta İsrail'in yarışmadan çekilmesi gerektiğini 2022'de Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sebebiyle yarışmadan men edilmesi ile aynı gerekçelere sahip olduğuna dikkat çekildi.

'RUSYA GİBİ KATILMAMALILAR'

İzlanda Besteciler ve Şarkı Yazarları Derneği, Aralık 2023'te Eurovision İzlanda yayıncılarına ve yarışmacılarına İsrail yarışmadan men edilmedikçe katılmamalarını ifade etmişti. Yapılan açıklamada, "Besteciler ve Söz Yazarları Derneği FTT Yönetim Kurulu, İsrail'in son yarışmada Rusya ile aynı gerekçelerle yarışmaya katılmasına izin verilmediği sürece RUV'u 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmamaya çağırmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.