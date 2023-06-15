Filistin Devlet Başkanı Abbas, Çin'de resmi ziyarette bulunuyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Salı günü başlayıp Cuma gününe kadar sürecek resmi ziyaret için Çin'de bulunuyor. Filistinli yetkililer ve analistler, Abbas'ın ziyaretinin Filistin meselesi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını söylüyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Salı günü başlayıp Cuma gününe kadar sürecek resmi ziyaret için Çin'de bulunuyor.

Filistinli yetkililer ve analistler, Abbas'ın ziyaretinin Filistin meselesi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını söylüyor.

SES 1 (Arapça): AHMED RAFİQ AWAD, Ramallah'da yaşayan siyasi analist:

"Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Çin liderliğiyle görüşmesi çok önemli. Zira Çin, Filistin meselesine ilişkin uluslararası kararlara her zaman sadık kalan büyük, öncü ve dengeli bir ülke. Çin, Filistin halkının haklarına bağlı ve bu tutumunu hiçbir zaman değiştirmedi.

Dış politikamızda, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası forumlarda bu sağlam duruşa güveniyoruz.

Çin, duruşunu sadece sözlere değil eylemlere de yansıtıyor, tutumunu anlaşmalara ve dünya çapında siyasi desteğe dönüştürüyor.

Çin, Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların ilerletilmesine katkıda bulunuyor."

SES 2 (Arapça): MAZEN SHAMİEH, Eski Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı:

"Çin şu anda başta Asya, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa olmak üzere dünya ülkeleri için başlıca ortak konumunda bulunuyor. Dolayısıyla Çin'in Filistin tarafıyla ilişkilerini güçlendirmesi, Filistin davası için tüm platformlarda uluslararası desteğin harekete geçirilmesine yardımcı olacak ve katkıda bulunacaktır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor. (XHTV)