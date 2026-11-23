Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son açıklamaları, Türkiye ile AB arasında yıllardır dondurulmuş olan vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandığını ortaya koydu. Türkiye'nin bu süreçte başta "terörle mücadele yasası" olmak üzere önemli konu başlıklarında AB'nin taleplerini karşılaması gerekiyor. Teknik müzakerelerin yanı sıra Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü alanındaki kısıtlamaların da bu süreçte Ankara- Brüksel hattında gündeme gelmesi öngörülüyor.72 kriterden altı kriter kaldıDışişleri Bakanı Fidan, geçen hafta önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra da TGRT kanalına verdiği demeçte, dışişleri, içişleri ve adalet bakanlıkları tarafından yapılan çalışmanın sona geldiğini ve yakında yasalaşması için TBMM'ye geleceğini açıkladı.Fidan'ın bahsettiği çalışma, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması için Ankara'nın yerine getirmesi gereken altı kriterin tamamlanmasını içeriyor.AB, Türkiye için 2013'te oluşturulan vize serbestisi yol haritası kapsamında 72 kriter belirlemişti. Ankara, 2016 senesinde bu kriterlerden 65 tanesini yerine getirmişti. 2018'te de bir kriter daha karşılanmış ve geride sadece altı kriter kalmıştı.15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Ankara- Brüksel ilişkileri gerilmiş ve vize serbestisi diyaloğunda o tarihten bu yana ilerleme sağlanamamıştı.Ancak özellikle COVID-19 pandemisi sonrasında Türkiye'den Schengen vizesine başvurulardaki artış, bekleme sürelerinin uzunluğu ve ret oranlarındaki yükseliş Ankara- Brüksel arasında bu diyaloğun yeniden canlandırılması gerekliliğini ortaya koydu. Ankara bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çeşitli bakanlıklarının katılımıyla bir çalışma grubu kurdu ve geri kalan altı kriterin yasalaşması için taslak metinler hazırladı.Fidan, bu taslak metinlerin AB Komisyonu ile teknik müzakerelerine başlandığını da duyurdu. Bu kapsamda, AB ile üzerinde çalışılan altı kriter "terörle mücadele yasasının AB beklentilerine göre değiştirilmesi, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel işbirliği yapılması, yolsuzlukla mücadele için GRECO tavsiyelerinin yerine getirilmesi, kişisel verilere ilişkin yasal düzenlemenin AB standartlarına taşınması, adli yardımlaşma kapsamında aralarında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bulunduğu üyelerle işbirliği yapılması ve geri kabul anlaşmasının uygulanması" olarak sıralanıyor. Ankara'yı zorlu bir süreç bekliyor Ankara'daki diplomatik kaynaklara göre, vize serbestisi diyaloğu teknik ve siyasi nedenlerden dolayı zorlu bir süreçten geçecek.Teknik açıdan altı kriter arasında Ankara ile Brüksel arasındaki en derin farklılık "terörle mücadele" yasaları konusunda.Ankara, geçmiş yıllarda, Türkiye'nin birden fazla örgüt ile mücadele ettiğini, ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu dile getirerek "terörle mücadele yasalarının" düzenlenmesi konusunda Brüksel'den esneklik istemiş ancak alamamıştı.

AB, Türkiye'nin mevcut yasalarındaki "terör" tanımının kapsamının daraltılmasını, AB'nin hukuk standartlarının esas alınmasını ve de özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarından yararlanılmasını istiyor.Ankara'nın "terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ve PKK'nın silah bırakmasını içeren süreç kapsamında yasada değişiklik yapması bekleniyor, ancak bunun Brüksel'in beklentilerini ne derece karşılayacağı bilinmiyor.AİHM kararları da AB'nin radarındaAB, yıllık yayınladığı ülke raporlarında Türkiye'nin mevcut "terörle mücadele kanunları"nı başta gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere ifade özgürlüğünü bastırmak amacıyla da kullandığı eleştirisini getiriyor.Türkiye'nin bu süreçte AİHM içtihatlarını dikkate alıp almadığı da sorulan sorular arasında. Türkiye, AİHM'i Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarında siyasi davranmakla suçluyor ve yerel mahkeme kararlarına saygı duyulmasını istiyor.

Türkiye'nin yasal düzenlemeleri karşılamasının ötesinde uygulama konusunda nasıl adımlar atacağı, AİHM kararlarının uygulanmasında nasıl bir süreç izleyeceği AB'nin gözleyeceği adımlar arasında sayılıyor.Kıbrıs sorunu engel oluşturacak mı?Müzakerelerin hem teknik hem siyasi boyutunda Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın aktif rol oynamaları bekleniyor.Türkiye'nin AB ile gümrük birliği de dahil olmak üzere hemen her müzakere sürecinde devrede olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vize serbestisi yol haritasında da etkili olmak isteyeceği öngörülüyor.Türkiye'nin karşılaması gereken kriterlerden birinin doğrudan Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili olması bunu somutlayan nedenler arasında. Bu kapsamda, Türkiye, resmen tanımadığı Kıbrıs Cumhuriyeti ile cezai konularda adli yardımlaşma kapsamında işbirliği yapmak durumunda.Bu konuda geçmişte bazı formüller üretilmiş ancak yaşama geçmemişti.

Son dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti ve Brüksel'den gelen haberler, gümrük birliğinin yenilenmesi müzakerelerinin başlatılması karşılığında Kıbrıs sorununda BM kapsamında yeniden müzakerelere dönülmesi gibi fikirlerin üretildiğini gösteriyor.Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vize serbestisi sürecini de bu kapsama sokup sokmayacağı ileride görülecek konular arasında.27 ülke ve parlamentonun onayı gerekecekTürkiye'nin vize serbestisi diyaloğunda ilerleyebilmesi için tüm kriterlerin yerine getirildiğinin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.Komisyonun "olur" vermesinin ardından Avrupa Parlamentosu'nun ve 27 ülkeden oluşan AB Konseyi'nin de süreci onaylaması gerekiyor.Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu'nun rutin yıllık raporları, özellikle insan hakları ihlalleri, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, muhalif siyasi partilere dönük yargısal müdahaleler gerekçesiyle Türk hükümetine ciddi eleştiriler içeriyor.Türkiye-AB ilişkilerinin 2016 senesine göre çok daha zayıflamış olması, Ankara'ya karşı eleştiri ve tepkilerin artması Konsey ve Parlamento'dan vize konusunda nasıl bir sonuç alınacağına ilişkin soru işaretlerine neden oluyor.AB, Kopenhag kriterlerden uzaklaşması nedeniyle Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini 2018'den bu yana dondurdu. O dönemden sonra yaşanan Doğu Akdeniz ve Suriye bunalımları nedeniyle, taraflar arasındaki siyasi diyalog nerdeyse tamamen kesildi.Taraflar arasında yeniden yüksek düzeyli diyalog özellikle ekonomi ve ticaret gibi alanlarda yeniden başlasa da Ankara-Brüksel arasındaki güven bunalımının sürdüğü gözleniyor.Türkiye, SAFE ve Made in Europe sürecinde de sorun yaşıyorTürkiye'nin Avrupa'nın güvenliği açısından önemli görülen SAFE (Güvenlik için Eylem) mali programına kabul edilmemesi ve Avrupa pazarlarına ulaşımı için yaşamsal görünen Made in Europe kategorisinde görülmemesi taraflar arasındaki sıkıntıyı somutlaştıran gelişmeler oldu.Bunlara ek olarak gümrük birliğinin modernizasyonu konusunun da Kıbrıs sorununa giderek daha çok bağlanmış olması da ayrıca bir sorun olarak görülüyor.Bu gelişmeler, Türkiye ile AB arasında başlaması öngörülen vize serbestisi diyaloğunun Ankara açısından zorlu bir sürece işaret ettiğini gösteriyor.