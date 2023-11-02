Fethiye Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 42 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içinde bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket halindeki lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botu durdurması üzerine lastik bot içinde toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 42 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya