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Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Dünya Denizcilik Günü'nde Mavi Işıkla Aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Dünya Denizcilik Günü nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı. Köprüler, denizciliğin önemine dikkat çekmek için maviye büründü. Aydınlatma sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.