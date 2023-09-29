Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Dünya Denizcilik Günü'nde Mavi Işıkla Aydınlatıldı
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Dünya Denizcilik Günü nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı. Köprüler, denizciliğin önemine dikkat çekmek için maviye büründü. Aydınlatma sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Dünya Denizcilik Günü nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez denizciliğin önemine dikkati çekmek için maviye büründü.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Dünya