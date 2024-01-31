Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi Büşra Bibi'ye 14 yıl hapis cezası

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi Büşra Bibi, yolsuzluk suçlamaları sonucu çıkarıldığı mahkemece 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Han, dün 'devlet sırlarını ifşa etme' suçlamalarından 10 yıl hapis cezası almıştı.

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yargılandığı yolsuzluk davasında karar açıklandı. Mahkeme, Han ve eşi Bibi'yi suçlu bularak, 14 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca Han, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesi siyasetten 10 yıl men cezası da aldı. Pakistan medyası, Han ve eşi Bibi'nin farklı devlet başkanları ve hükümet yetkililerinden toplam 108 hediye aldığının iddia edildiğini belirtti.

Dün açıklanan kararda Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 'devlet sırlarını ifşa etme' suçlamaları kapsamında kurulan özel mahkemece 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Han 5 Ağustos'ta Toshakana davasından 3 yıl hapis cezası almıştı ancak İslamabad Yüksek Mahkemesi bu cezayı ertelemişti.