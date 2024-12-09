Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir

Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın, başkent Moskova'da eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'le aynı sokakta yaşayabileceği iddia edildi.

ESAD'IN MOSKOVA'DAKİ PLANI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları harekatın sonucunda yenilgiyi kabul edip Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan Beşar Esad'ın bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Moskova'da piyasa değeri yaklaşık 60 milyon doları bulan 19 dairesi bulunan Esad'ın bu evlerden birinde yaşayabileceği belirtildi.

ESKİ DEVLET BAŞKANIYLA AYNI SOKAKTA YAŞAYABİLİR

Rus medyasına göre, Beşar Esad ve ailesi Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in yaşadığı sokağa yerleşebileceği iddia edildi. Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulunmuş ve görevden azledilen Yanukoviç de Rusya'ya kaçmıştı. Yanukoviç'in Rusya'da şu anda nerede yaşadığının tam olarak bilinmediği kaydedildi.