Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti dünya basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi ile birlikte tamamen bozulan Türk-Arap ilişkilerinde yeni bir döneme girildi.Ziyarete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Erdoğan'ın ziyareti, dünya basınında da gündem oldu.

THE NATİONAL: İLK SOMUT ADIM

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ünlü gazetelerinden The National'daki değerlendirmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin Suriye'deki iç savaşta ve Mısır'daki 2011 devriminde farklı kesimlere verdikleri destek nedeniyle gerildiği hatırlatıldı. Analizde, Erdoğan'ın ziyareti ilişkileri normalleştirmeye yönelik "ilk somut adım" olarak nitelendi. Değerlendirmede "Rusya - Ukrayna savaşının Ankara'nın ekonomik sorunlarına yenilerini eklediği ve Türkiye'nin diplomatik çalışmalarla ekonomik krizi idare etmeye çalıştığı" savunuldu. Yazıda Türkiye'nin Suudi Arabistan ile İran arasındaki müzakerelerde de yapıcı rol oynayabileceği belirtildi.

KHALEEJ TİMES: ERDOĞAN EKONOMİK DESTEK ALMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

BAE merkezli haber sitelerinden Khaleej Times'daysa Erdoğan'ın "enerji kaynakları bakımından zengin Körfez Ülkeleri'nden ekonomik destek almak için uğraştığı" ifade edildi.

ARAB NEWS: ERDOĞAN İLİŞKİLERİ ONARYAMA ÇALIŞIYOR

Suudi Arabasitan'ın Arab News gazetesindeki haberde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde "ülkesinde Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve yükselen enflasyonla mücadele ederken ilişkilerini onarmaya çalıştığı" yazıldı.

REUTERS: ERDOĞAN İLİŞKİLERİ CANLANDIRMAK İÇİN ARABİSTAN'A GİTTİ

Reuters'ta yer alan haberde şu ifadeler kullandı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Perşembe günü Cidde'ye geldi ve ofisinden yapılan açıklamaya göre, bölgesel rakiplerin son yıllarda gerginleşen ilişkileri onarmak için yoğun çabalarının ardından 2017'den bu yana Suudi Arabistan'a ilk seyahatini gerçekleştirdi. Erdoğan'ın ofisinin Suudi Kralı Salman'ın daveti üzerine olduğunu söylediği ziyaret, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesiyle ilgili davanın düşürülmesi de dahil olmak üzere ilişkileri düzeltmek için aylarca süren bir yolculuğun doruk noktasına işaret ediyor."

NEW YORK TİMES: PETROL FİYATLARI ERDOĞAN'I İLGİLENDİRİYOR

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'daki yazıda, "Türk hükümetinin iç siyasetteki en büyük sorunlarından biri fırlayan enflasyon. Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın küresel fiyatları kontrol altında tutuma rolü Erdoğan'ı ilgilendiriyor" dendi.

CNN: ERDOĞAN İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

ABD'nin prestijli haber kanalı CNN'in internet sitesindeyse "Gelecek yıl düzenlenecek seçimlerden önce ülkesindeki ekonomik zorluklar sürerken Erdoğan, Suudi Arabistan'la ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.