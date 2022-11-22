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Endonezya depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi

Dünya Haberleri

Endonezya depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Java'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiğini duyurdu.

Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Java'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiğini duyurdu.

BNPB, Endonezya'nın Java adasında dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin ve yaralananların çoğunun çocuk olduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiğini duyurdu. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremden hasar gören yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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