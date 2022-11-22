Endonezya depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi Dünya Haberleri Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Java'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiğini duyurdu. Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Java'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiğini duyurdu. BNPB, Endonezya'nın Java adasında dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin ve yaralananların çoğunun çocuk olduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiğini duyurdu. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremden hasar gören yerleri ziyaret ederek bilgi aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› Endonezya depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.