Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, bugün saat 15.40'ta 4.99 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, bugün saat 15.40'ta 4.99 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise, Sivrice ilçesinin Bekçitepe köyünde 5 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.