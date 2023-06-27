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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Dünya Haberleri

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, bugün saat 15.40'ta 4.99 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, bugün saat 15.40'ta 4.99 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise, Sivrice ilçesinin Bekçitepe köyünde 5 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, bugün saat 15.40'ta 4.99 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, bugün saat 15.40'ta 4.99 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise, Sivrice ilçesinin Bekçitepe köyünde 5 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA / Dünya

Kandilli Rasathanesi Sivrice Elazığ Dünya Haberler

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