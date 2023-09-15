Dünyada 333 Milyon Çocuk Aşırı Yoksulluk İçinde

Dünya Bankası ve UNICEF'in son raporuna göre 333 milyon çocuk aşırı yoksulluk içerisinde hayatta kalmaya çalışıyor. Raporda dünya genelinde her 6 çocuktan birinin aşırı yoklukta yaşadığı ifade ediliyor.

Dünyada gelir eşitsizliği ve yoksulluk krizi günden güne artıyor. Dünya Bankası ve UNICEF'in son raporuna göre 333 milyon çocuk aşırı yoksulluk içerisinde hayatta kalmaya çalışıyor. Raporda dünya genelinde her 6 çocuktan birinin aşırı yoklukta yaşadığı ifade ediliyor.

Dünya Bankası ve UNICEF'in 'Uluslararası Yoksulluk Sınırlarına Göre Çocukların Parasal Yoksulluğuna ilişkin Küresel Eğilimler' başlıklı analizi çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Rapora göre 333 milyon çocuk aşırı yoksulluk içerisinde yaşıyor. Sahra Altı Afrika, yüzde 40 ile aşırı yoksulluk içinde yaşayan çocukların en fazla olduğu yer ve 2013'te yüzde 54,8 olan oranın 2022'de yüzde 71,1'e yükselmesi, son on yıldaki en büyük pay artışını oluşturuyor. Bu keskin artışın sebepleri; hızlı nüfus artışı, sınırlı sosyal koruma tedbirleri ve COVID-19, çatışmalar ve iklimle ilgili afetler gibi zorlu küresel eğilimler oldu. Öte yandan Orta Doğu ve Kuzey Afrika hariç dünyadaki diğer tüm bölgelerde aşırı yoksulluk oranlarında düşüş görüldü.

Çocuklar, küresel nüfusun yalnızca üçte birini oluşturmalarına rağmen, aşırı yoksul koşullarda yaşayanların yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor. Çocukların, hayatta kalmak ve gelişmek için ihtiyaç duydukları gıda, hijyen, barınma, sağlık hizmetleri ve eğitimden yoksun, aşırı yoksulluk içindeki hanelerde yaşama ihtimali yetişkinlere göre iki kat daha fazla.

Yoksulluk sınırları

2022'de güncellenen uluslararası yoksulluk sınırlarına göre 2,15 dolar aşırı yoksulluk, 3,65 dolar alt-orta gelir ve 6,85 dolar üst-orta gelir olarak kabul ediliyor. Dünya çapında yaklaşık 333 milyon çocuk günde 2,15 dolardan daha az bir gelirle hayatını devam ettirirken, 829 milyon çocuk 3,65 dolar olan yoksulluk sınırının altında ve 1,43 milyar çocuk da günde 6,85 dolardan daha az gelirle yaşıyor. Toplamda 630 milyon insan günde 2,15 dolardan daha az bir gelirle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

"Yoksullukla ve eşitsizlikle mücadelede kaybedecek zamanımız yok"

Dünya Bankası Yoksulluk ve Hakkaniyet Küresel Direktörü Luis-Felipe Lopez-Calva, "333 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı, yalnızca temel ihtiyaçlardan değil aynı zamanda onur, fırsat ve umuttan da yoksun olduğu bir dünya kesinlikle kabul edilemez. Tüm çocukların kaliteli eğitim, beslenme, sağlık, sosyal koruma, emniyet ve güvenliğe adil erişim vasıtasıyla yoksulluktan kurtulmalarını sağlayacak açık bir yolun olması, her zamankinden daha kritik. Bu rapor, yoksullukla ve eşitsizlikle mücadelede kaybedecek zamanımızın olmadığının ve bu çabalarımızda çocukların ön planda olması gerektiğinin net bir hatırlatıcısı olmalıdır" dedi.

En dezavantajlı koşullardaki çocuklar, aşırı yoksulluktan kayda değer ölçüde daha fazla etkileniyor. Rapora göre, çatışmalardan etkilenen ve dezavantajlı ülkelerde tahminen her 3 çocuktan 1'i aşırı yoksul hanelerde yaşarken, kırılgan koşullarda olmayan ülkelerde bu oran 10 çocuktan 1'ini oluşturuyor. Dünya genelinde her 6 çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. - İSTANBUL