Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç - Haberler

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Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocah Moraes, yalnız olmaktan ve dans partnerinin olmamasından şikayet edince annesi kendisi için bezden Marcelo ismi verdiği bir erkek yaptı. Genç kadın bez adama aşık olduğunu ileri sürerek onunla evlendi. İlginç olaydan sonra Meirivone ve bez adamın bir de bebekleri oldu.

Brezilya'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir kadın annesinin yaptığı bez bebekle evlenip bir de ondan çocuk dünyaya getirdiğini iddia etti.

Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

NeedToKnow. Onliensitesine konuşan Moraes, annesinin yaptığı bez bebek Marcelo ile tanıştığında ilk görüşte ona aşık olduğunu söyledi.

Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Marcelo'nun aradığı erkek olduğunu anlayan Moraes, Marcelo ile ilişki yaşamaya başladı . Bir kaç aylık ilişkiden sonra bir bebekleri dünyaya geldi.

Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Marcelo'nun prezervatif kullanmadığını söyleyen Moraes, hamile olduğunda şüphelenince test yaptırdığını, testin pozitif çıkınca gözlerine inanamadığını söyledi.

Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Evlilik dışı bebek sahibi olmak istemeyen çift düğün yaptı. Düğüne yaklaşık 250 kişi katıldı.

Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Düğün sonrası 21 Mayıs'ta ilk bebekleri dünyaya geldi.

Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Daha neler göreceğiz! Annesinin yaptığı bez adamla evlendi, sonrası daha da ilginç

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Bez Bebek Brezilya Komik - İlginç Dünya Haberler

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