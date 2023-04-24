Çinli büyükelçinin 'eski Sovyet ülkeleri' açıklaması tepki çekti

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, katıldığı TV programında eski Sovyetler Birliği ülkelerinin uluslararası hukuk kapsamında etkin bir statüsü olmadığını, egemen bir ülke olarak statülerini somutlaştıracak bir anlaşmanın olmadığını belirtti.

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, katıldığı TV programında eski Sovyetler Birliği ülkelerinin uluslararası hukuk kapsamında etkin bir statüsü olmadığını, egemen bir ülke olarak statülerini somutlaştıracak bir anlaşmanın olmadığını belirtti. Söz konusu açıklamanın ardından Litvanya, Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanlıkları tepki gösterdi.

Çin'in Paris Büyükelçisi Shaye'ye, katıldığı TV programında, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak görüp görmediği soruldu. Shaye soruyu, "Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin uluslararası hukuk kapsamında etkin bir statüsü yoktur, çünkü egemen bir ülke olarak statülerini somutlaştıracak uluslararası bir anlaşma yoktur. Burada Kırım'ın aslında Rusya'nın bir parçası olduğu bir tarih var. Sovyetler Birliği döneminde Kırım'ı Ukrayna'ya teklif eden Kruşçev'di" diyerek yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Shaye'nin Rusya'nın propagandasını tekrar ettiğini belirterek, "Sovyetler Birliği sonrası tüm ülkelerin uluslararası hukukta yer alan açık bir egemenlik statüsü vardır. BM Güvenlik Konseyi'nde hileli bir şekilde yer alan Rusya hariç. Bin yıllık tarihi konusunda titiz olan bir ülkenin temsilcisinden Kırım tarihinin saçma bir versiyonunu duymak garip. Eğer önemli bir siyasi oyuncu olmak istiyorsanız, dışarıdan gelen Rusların propagandasını papağan gibi tekrarlamayın" dedi.