Çin ve Güney Afrika, stratejik ortaklığını geliştirmek için anlaştı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa, yeni dönemde Çin-Güney Afrika kapsamlı stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesi konusunda uzlaştı. Xi, görüşmede her iki tarafı da üst düzey karşılıklı güvene sahip stratejik ortaklar olmaya çağırırken, işbirliğinin temelinde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarının yattığına işaret etti.

PRETORYA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa Salı günü yaptıkları görüşmede, yeni dönemde Çin- Güney Afrika kapsamlı stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesi konusunda uzlaştı.

Xi görüşmede her iki tarafı da üst düzey karşılıklı güvene sahip stratejik ortaklar olmaya çağırırken, "dostluk ve kardeşlik" kavramlarının ikili ilişkilerin gerçek özü olduğunu söyledi.

Çin ve Güney Afrika'nın birlikte ilerlemek üzere kalkınma ortakları olması gerektiğini belirten Xi, Çin-Güney Afrika işbirliğinin temelinde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarının yattığına işaret etti.

Xi ayrıca, iki ülkenin derin karşılıklı anlayış ve iyi niyet sahibi dostane ortaklar ve adaleti koruyan küresel ortaklar olması gerektiğinin altını çizdi.