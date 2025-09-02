Çin donanması hızla büyüyor: 'İnşa kapasitesi ABD'nin 200 katı'

"Sosyalizm iyidir..." diye mırıldanan bir emeklinin sesi, portatif karaoke mikrofonunda hafifçe tizleşiyor ve arkadaşlarının uğultuları arasında boğuluyor.

Ama koro kısmında ona katılıyorlar:

"Komünist Parti Çin'e güç ve zenginlik yolunda rehberlik ediyor!"

En akılda kalıcı karaoke şarkısı değil ama boy boy gemiler ve üzerlerinde yükselen vinçlerle dolu ufka bakarken söylenecek uygun bir söz.

Çin'in kuzeydoğusundan Sarı Deniz'e doğru uzanan Dalian'daki Suoyuvan Parkı, Çin'in en büyük tersanelerinden birine sahip ve eğlence için gidilen güzel manzaralı bir yer.

Ancak binlerce kilometre ötede Washington'daki Beyaz Saray analistlerine göre Çin'deki bu tersane büyüyen bir tehdidin parçası.

Çin, son 20 yılda gemi inşasına yaptığı yatırımları artırdı. Ve bunun karşılığını da aldı: Bu yıl dünyadaki siparişlerin yüzde 60'dan fazlası Çin tersanelerine gitti.

Çin diğer tüm ülkelerden daha fazla gemi inşa ediyor çünkü bunu herkesten daha hızlı yapabiliyor.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde denizcilik uzmanı olan Nick Childs, "Olağanüstü bir ölçek... birçok açıdan göz yaşartıcı" diyor ve ekliyor:

"Çin'in gemi inşa kapasitesi ABD'nin toplam kapasitesinin yaklaşık 200 katı."

Çin donanma açısından da önde. Çin Komünist Partisi şu anda dünyanın en büyük donanmasına sahip: ABD Donanması'nın 219 savaş gemisine karşılık Çin'in 234 savaş gemisi var.

Dünyanın en işlek 10 limanından yedisi Çin'de

Çin'in yükselişi denizden besleniyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, küresel tedarik rotaları için kritik öneme sahip olan dünyanın en işlek 10 limanından yedisine sahip. Kıyı şehirleri ticaret sayesinde gelişiyor.

Pekin'in hırsları arttıkça, gemi cephaneliği ve Güney Çin Denizi'nde ve ötesinde daha yüksek sesle hak iddia ediyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'i kesinlikle dalgalara hükmetmek istiyor. Asıl soru bunun olup olmayacağı.

Bu hafta yapılacak askeri geçit töreni bu hedefe ne kadar yaklaşıldığını ortaya koyabilir.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinpğing, kendilerini dışlayan Batılı ülkelere meydan okuyan bir mesaj vermek üzere etkinlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ağırlayacak.

ABD ve müttefikleri, gemisavar füzeleri, hipersonik silahlar ve sualtı insansız hava araçlarını içermesi beklenen askeri güç gösterisini ve verilen fotoğrafı yakından izleyecekler.

Denizcilik uzmanı Nick Childs, "ABD Donanması, hala önemli avantajlara sahip olsa da, Çin ile arasındaki yetenek farkının daraldığını görüyor ve buna cevap vermenin bir yolunu bulmakta zorlanıyor" diyor ve ekliyor:

"Çünkü gemi inşa kapasitesi son on yıllarda önemli ölçüde azaldı."

'Acı hatıralara' son verecek bir donanma

ABD Başkanı Donald Trump bunu düzeltmek istediğini söyledi ve Amerika'nın gemi inşasını yeniden canlandırmak ve denizcilik avantajını yeniden ele geçirmek için bir kararname imzaladı.

Nick Childs, bunun "çok zor bir görev" olacağını söylüyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2019-2023 yılları arasında Çin'in en büyük dört tersanesi - Dalian, Guangzhou, Jiangnan ve Hudong-Zhonghua - toplam 550 bin tonluk taşıma kapasitesine 39 savaş gemisi üretecek.

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'nın gemilerinin toplam kapasitesinin yaklaşık 399 bin ton olduğu tahmin ediliyor.

Çin gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip olsa da, ABD filosu toplam tonaj bakımından daha büyük ve daha güçlü - çok daha fazla büyük uçak gemisine sahip.

Ancak Pekin farkı kapatıyor.

CSIS'ten Alexander Palmer ve "Unpacking China's Naval Buildup" (Çin'in Deniz Kuvvetleri Yapılanmasının Ayrıntıları) adlı raporun yazarı, "Çinlilerin yavaşladığına dair bir işaret yok" diyor ve ekliyor:

"Gemi sayısı elbette bir donanmanın etkinliğinin tek ölçütü değil, ancak savaş gemisi üretme ve ürettirme becerisi son derece etkileyici ve stratejik bir fark yaratabilir."

Çin'in denizlerdeki yükselişinin hala sınırları var.

Pekin'in daha fazla gemisi olabilir ama sadece iki operasyonel uçak gemisi ve donanmasında ABD'den çok daha az denizaltı var.

Bazı analistler, Soğuk Savaş dönemine kadar uzanan bir teknolojik üstünlüğe sahip olan Amerikalılar kadar sofistike olmadıklarını da ileri sürüyor.

Çin denizaltıları da büyük ölçüde, ABD ile kedi-fare oyununun devam ettiği daha sığ olan Güney Çin Denizi için inşa edilmiş durumda.

Şimdilik Çin'in kendi kıyı şeridinden uzaklara seyahat etme kabiliyeti sınırlı. Ama bunun hızla değişmekte olduğuna dair işaretler var.

BBC Verify'ın Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki bir ada eyaleti olan Hainan'dan elde ettiği uydu görüntüleri, Pekin'in deniz üslerini genişletmek için önemli miktarda kaynak aktardığını gösteriyor.

Yulin'deki üste, son beş yıl içinde inşa edilmiş görünen beş yeni iskele var.

Çin'in en büyük denizaltıları olan Jin sınıfı (ya da Tip 094) denizaltılarının tamamını bu limanda konuşlandırmayı planladığı düşünülüyor.

Bu yeni denizaltıların her biri 12 nükleer füze taşıyabilir.

Çin sosyal medyasında paylaşılan tatbikat fotoğraf ve görüntüleri, büyük torpidolara benzeyen en az iki yeni tip insansız sualtı uçağının bu hafta yapılacak geçit töreninde sergilenecek yeni sistemler arasında olacağını gösteriyor.

Bunlar Çin'in kendi deniz kuvvetlerini riske atmadan sualtı derinliklerinde gözetleme yapmasına ve diğer denizaltıları ve hatta denizaltı kablolarını tespit etmesine olanak sağlayabilir.

CSIS'in Çin Enerji Projesi'nden Matthew Funaiole, teknolojinin çoğunun hala "kanıtlanmamış olduğunu ve kapasitelerinin hala belirsiz olduğunu" söylüyor.

Funaiole, "Asıl soru, teknolojinin olgunlaşmasının ne kadar süreceği. İşte bu yüzden ABD, Çin'in gemi inşasının oluşturduğu tehdidi görmezden gelemez" diye ekliyor.

Ülkenin muazzam donanma yığınağı, hala geçmişin acılarıyla sarsılan ve bunları sadakat, güç ve vatanseverlik mesajını desteklemek için kanalize etmeye fazlasıyla istekli olan bir parti tarafından destekleniyor.

Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve acımasız işgalin sona ermesinin anısına büyük bir askeri geçit töreni düzenlenmesi bunun kanıtı.

Dünyanın geri kalanının Çin'in yükselişi olarak gördüğü şeyi ülkenin lideri Şi Cinpoing Çin'in yeniden dirilişi olarak görüyor.

"Ulusal güvenliği korumak için güçlü bir donanmanın" önemini vurguluyor Şi. Bir zamanların güçlü Çing İmparatorluğu çatırdarken, 1840-1949 yılları arasında 470 istilaya uğrayan Çin'in kargaşa, devrim ve iç savaşa sürüklenmesinden, "anlatılamaz acılardan" bahsediyor.

Ve ülkesinin bir daha asla "aşağılanmayacağına" ya da "yabancı saldırıların acı hatıralarını yeniden yaşamayacağına" dair söz veriyor.

Çin'in inkar edilemez bir üstünlüğe sahip olduğu nokta, tersanelerin ikili kullanımı. Ticari üretimi destekleyenlerin birçoğu donanma için savaş gemisi üretilmesine de yardımcı olabilir.

Bazı yerlerde askeri ve sivil tersaneler el ele işliyor ve bu durum devlet medyası tarafından "askeri-sivil füzyonu" olarak tanımlanıyor.

Pekin'in "baş tersane" olarak adlandırdığı Dalian, bunda büyük bir rol oynuyor.

CSIS'in Çin Enerji Projesi'nden Matthew Funaiole, "Bu hem ticari hem de askeri kuruluşları bir araya getirmeye yönelik siyasi amaçlı bir gündem. Her ikisini de inşa etmek için gereken teknolojiyi merkezi bir konuma getirme çabaları var - Dalian bunlardan biri" diyor.

Funaiole'ya göre bu nedenle güçlü uçak gemileri ya da denizaltıları olmasa bile Çin'in ticari filosu ve hızlı gemi inşa etme konusundaki uzmanlığı bir kriz sırasında kilit rol oynayabilir.

Funaiole, "Herhangi bir uzun süreli çatışmada, hızlı bir şekilde yeni gemiler üreten tersaneleriniz varsa, bu büyük bir stratejik avantajdır" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Ticari gemiler herhangi bir çatışma bölgesine gıda vs. taşıyabilir. Bu olmadan ABD uzun süreli bir savaş çabasını sürdüremeyecek bir konuma düşebilir."

Her şey basit bir soruya dayanıyor:

"Kim daha fazla varlığı daha hızlı ve kolay bir şekilde suya indirebilir?"

Şu anda bu sorunun yanıtı Çin.

'Gücünü sakla ve zamanını bekle'

Ancak Pekin Üniversitesi Deniz Stratejisi Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof Hu Bo, dünyanın endişelenmemesi gerektiğini söylüyor, "Başka ülkelerin işine karışmak gibi bir niyetimiz yok, özellikle de askeri açıdan" diyor.

Verdiği mesaj, Çin'in dünyayı ele geçirmek istediği için değil, yapabildiği için büyük gemiler inşa ettiği yönünde.

Çin'in başka bir ülke olarak görmediği bir ada var: Tayvan.

Pekin uzun zamandır Tayvan ile "yeniden birleşme" sözü verdi ve bunun için güç kullanımını da göz ardı etmedi.

Son yıllarda üst düzey ABD'li yetkililer Çin'in 2027 yılına kadar Tayvan'ı işgal edeceğini açıklarken, Pekin bir son tarih olduğunu reddediyor.

Prof Hu Bo, "Çin'in Tayvan'ı geri alma kapasitesi zaten var ama Çin bunu yapmıyor çünkü sabırlıyız. Çin barışçıl bir birleşme ihtimalinden asla vazgeçmedi. Bekleyebiliriz" diyor.

Daha büyük endişe ise Tayvan'a yönelik herhangi bir saldırının daha geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği ve ABD'yi de içine alabileceği.

Washington yasalar gereği Tayvan'ın kendini savunmasına yardımcı olmak için silah sağlamakla yükümlü, ki bu destek eninde sonunda Çin'in bir parçası olacak ayrılıkçı bir eyalet olarak gördüğü Tayvan için Pekin tarafından kabul edilemez.

Bu yılın başlarında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin'in Tayvan için "yakın" bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuş ve Asya ülkelerini savunma harcamalarını arttırmaya ve caydırıcı olmak için ABD ile birlikte çalışmaya çağırmıştı.

Prof Hu Bo'nun güvencelerine rağmen, Çin'in savaş gemilerinin ülkenin kıyılarından daha uzaklara yelken açmaya başladığını görmezden gelmek zor.

Çin gemilerinin Şubat ayında, üç haftadan uzun süre boyunca Avustralya'nın kıyı şeridinde dolaştıkları ve benzersiz canlı ateş tatbikatları düzenledikleri görüldü.

Kısa süre önce Çin uçak gemileri Japonya yakınlarında deniz tatbikatı yaparak endişelere yol açtı - uluslararası sularda olmasına rağmen bu daha önce görülmemişti.

Pekin Pasifik'te güç gösterisi yapma girişimlerinde daha cesur davranırken, Tayvan'dan Avustralya'ya kadar Çin'in komşuları ünlü sloganının işe yaradığından endişe ediyor:

"Gücünü sakla ve zamanını bekle".

Ancak Prof Hu, bölgedeki müttefikleri olan Japonya, Güney Kore ve Avustralya ile Çin arasında sık sık anlaşmazlıklar yaşayan ABD arasında bir çatışma çıkmasından duyulan korkunun abartılı olduğuna inanıyor çünkü hepsi bunun felaketle sonuçlanabileceğini biliyor.

Prof Hu, "Son üç yılda, her iki tarafın da savaşmak istemediğine dair sinyalin çok net olduğunu düşünüyorum. Buna hazırlıklıyız ama birbirimizle kavga etmek istemiyoruz" diyor.

'Okyanus hayalimizi savunuyoruz'

Dalian'a geri döndüğümüzde, hareketli şehirden arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta, uçak gemisi şeklinde bir askeri tema parkına da sahip olan deniz kalesi kasabası Lushunkou'ya otobüsler dolusu turist geliyor.

Rehberler gruplarını parka yönlendirirken, ziyaretçileri hilal şeklindeki limanda demirli askeri gemilerin fotoğraflarını çekmemeleri ve "Anavatanı savunmaya yardımcı olmak için" casusluk olarak yorumlanabilecek her türlü davranışı bildirmeleri konusunda uyaran resmi bildirilere işaret ediyor.

Köprülerde ve duvarlarda daha fazla askeri bildiride "bir olarak birleştik, okyanus hayalimizi savunuyoruz" diye yazıyor.

Çin, özellikle Dalian'da gemi inşa kapasitesiyle gurur duyuyor.

Tersaneye de bakan parkta, yerel moda olan çiçek desenli gömlek giymiş 50 yaşındaki bir blogger, takipçilerine limanda inşa edilen en son gemilerin günlük özetini geçiyor.

"Çok gururluyum - gerçekten, bu şehrin bize ne verdiğine bakın" diye takipçilerine sesleniyor.

Komşu ilden tatile gelen bir anne ve yedi yaşındaki kızı gemilere hayretle bakıyor.

ABD ve müttefikleri için kilit soru, Çin'in savaş filosunun ne kadar uzağa gidebileceği ve Pekin'in kendi kıyılarından ne kadar uzağa gitmeye hazır olduğu.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde denizcilik uzmanı olan Nick Childs, "Hangi noktada patlak verecekleri ve örneğin Hint Okyanusu ve ötesinde gerçekten etki gösterebilecekleri, bakılması gereken önemli bir şey olacak" diyor ve ekliyor:

"Hala kat etmeleri gereken önemli bir yol var ama kesinlikle sınırları zorluyorlar."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.