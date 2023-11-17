Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Japonya Başbakanı ile Görüştü

ABD'de temaslarına devam eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC Zirvesi için ABD'ye gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü. Görüşmede, Fukushima radyoaktif sularının boşaltılması, Güney Çin Denizi'ndeki durum ve ikili ilişkiler konuları ele alındı.

ABD'de temaslarına devam eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC Zirvesi için ABD'ye gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarihi görüşmeye dair "Başkan Şi, Tarih ve Tayvan gibi önemli ilkesel meselelerin ele alınışının ikili ilişkilerin siyasi temelini oluşturduğunu vurguladı. Japonya, taahhüdünü yerine getirmeli ve Çin-Japonya ilişkilerinin temellerinin zarar görmemesini veya sarsılmamasını sağlamalıdır" açıklamasını yaptı.

Japonya Başbakanlık Ofisi, toplantıda ALPS sistemiyle temizlenen Fukushima radyoaktif sularının okyanusa boşaltılması, Güney Çin Denizi'ndeki durum, Japonya vatandaşlarının gözaltına alınması ve ikili ilişkiler konularının görüşüldüğünü açıkladı.